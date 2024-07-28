İzmir'de Balık Restoranı Levrek Gevrek İsmiyle Farklı Bir Lezzet Sunuyor

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İzmir'de bir balık restoranı, kentte "gevrek" olarak tabir edilen simitten esinlenip levrek balığını kullanarak oluşturduğu lezzetle müşterilerine farklı bir tat sunuyor.

Balık yemekleri şefi Şahin Kılıçdere, ailesiyle Buca ilçesinde işlettiği restoranında, müşterilere farklı lezzetler sunmak amacıyla arayış içerisine girdi.

Kılıçdere, bu kapsamda kentte "gevrek" olarak isimlendirilen simitten esinlenerek levreği bu şekilde servis etmeye başladı.

Restoranın işletmecilerinden Kılıçdere'nin oğlu Ayhan Kılıçdere, AA muhabirine, babasının uzun yıllardır yemek sektöründe çalıştığını söyledi.

Menüye değişik lezzetler eklemeye çalıştıklarını ifade eden Kılıçdere, "Levrek gevrek, bu menüdeki farklı lezzetlere bir örnek. Kentin simgesi olan gevreği ve deniz ürünü levreği ortak noktada buluşturduk. Daha da ürünleri geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Gevrek ama içerisinde levrek var"

Müşterilerin önerisi üzerine "levrek gevrek" adını kullandıklarını anlatan Kılıçdere, şunları kaydetti:

"Yeni bir ürün olmasına rağmen günde 60-70 civarında tüketiliyor. Tutuldu ve biliniyor. Soya soslu kılçıksız levrek, baharatla harmanlanıyor ve yufkanın içerisine sarılıyor. Daha sonra susama bulanarak yağın içerisinde kızartılıyor. Görenler veya müşteriler 'bu ürünü nereden buldunuz, nasıl bir ürün' gibi tepkiler vererek şaşırıyor. Sonrasında ise tadan müşteriler ürünü beğeniyor. Gevrek ama içerisinde levrek var. Müşterilerimize bu şekilde tarif ediyoruz."

Müşterilerden Uğur Çatak da daha öncesinde tattıkları lezzeti misafirlerinin de denemeleri için restorana geldiklerini söyledi.

Levrek gevrek lezzetini sürekli yediklerini anlatan Çatak, "Genellikle çocuklarımıza ürünü söylüyoruz. Muazzam bir lezzet. Gevreği anımsatan bir ürün, rahat da yeniyor." ifadelerini kullandı.

Mercan Çatak da ürünü beğendiğini ve çevresine de önerdiğini dile getirdi.