İzmir\'de Bozdağ Kayak Merkezi Kar Yağışının Ardından Hizmete Açılıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle 7 yıl önce kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin, gelecek hafta etkili olması beklenen kar yağışının ardından hizmete girmesi planlanıyor.

Çeşme başta olmak üzere yazları Türkiye'de "tatil" denilince ilk akla gelen yerlerin başında gelen İzmir, kent merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafede 1515 rakımlı kayak merkezini de sınırlarında barındırıyor.

Bozdağ Kayak Merkezi, piknik ve kamp yapmak için de uygun Gölcük Gölü ile Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye yakın olmasıyla ön plana çıkıyor.

Geçmişte yaşanan çığ felaketleri nedeniyle 2017'de İzmir Valiliği İl Afet Komisyonu kararıyla kapatılan Bozdağ Kayak Merkezinde Orman Genel Müdürlüğünce çığ önleme çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında, kar köprüleri, rüzgar perdesi, enerji kırıcı, saptırma duvarı ve çığ depolama barajı inşa edildi.

İzmir Valiliğinin "Çığ Tehlikesi Belirleme ve İzleme" ekibince faaliyet yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Bozdağ Kayak Merkezi, 7 yıl sonra hizmet vermeye hazırlanıyor.

Son hazırlıkların yapıldığı tesisin, gelecek hafta etkili olması beklenen kar yağışından sonrası açılması planlanıyor.

"Kayakseverleri bekliyoruz"

Bayındır Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ, AA muhabirine, İzmir'de yaşayan yaklaşık 4,5 milyon kişinin kış turizminden faydalanmasına imkan sunan tesisin ilçenin ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.

Bu amaçla Bozdağ Kayak Merkezi ve çevresinde bugüne kadar 17 milyon 722 bin lira maliyetle 592 metre kar köprüsü, 6 sıra çelik kar köprüsü, 100 metre rüzgar perdesi, 2 enerji kırıcı, 2 çığ depolama barajı, 1 saptırma duvarı tesisi yapıldığını belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Burası İzmir ve çevresindeki kış sporunun yapıldığı tek merkez, İzmir'e 130, Ödemiş ilçesine de 30 kilometre mesafedeyiz. 1999, 2013 ve 2015'te burada çığ felaketleri meydana geldi. Daha sonra İzmir Valiliğince buradaki faaliyetler durduruldu. Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılından başlamak üzere üç yıl süre zarfında burada çığ önleme projeleri yaptık. Nihayetinde bizim çalışmalarımızı Orman Genel Müdürlüğü olarak tamamladık."

Bu sezon tesisin yeniden faaliyete geçeceğini aktaran Karadağ, "Bu yıl kayakseverleri buraya bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak 20 milyon lira civarında tesisler yaptık. Artık bundan sonra inşallah burada çığ felaketi olmayacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası bir Palandöken, Sarıkamış, Uludağ gibi bir cazibe merkezi olacaktır." diye konuştu.

Karadağ, ayrıca bölgede yıllardır atıl durumda ağaçsız orman toprağı vasfındaki sahalara İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan proje ile 2 bin 250 hektar alana yaklaşık 4 milyon fidan dikildiğini de sözlerine ekledi.