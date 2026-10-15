İzmir'de çocuklar senfonik müziği kuklalarla keşfetti - Son Dakika
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İzmir'de çocuklar senfonik müziği kuklalarla keşfetti

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İzmir\'de çocuklar senfonik müziği kuklalarla keşfetti
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), çocuklara yönelik eğitim konserleri kapsamında sahnelediği "İlk Ses: Bir Senfoni Masalı" ile minik dinleyicileri senfonik müziğin dünyasıyla buluşturdu.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), çocuklara yönelik eğitim konserleri kapsamında sahnelediği "İlk Ses: Bir Senfoni Masalı" ile minik dinleyicileri senfonik müziğin dünyasıyla buluşturdu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde, rejisör Emre Tandoğan'ın kaleme aldığı kuklalı hikaye, tiyatro ile orkestrayı aynı sahnede bir araya getirdi.

Şef Nesrin Bayramoğulları'nın yönetimindeki konser, obua sanatçısının "la" notasını çalmasıyla başladı. Çocukların da bu sese eşlik etmesinin ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı" eseri seslendirildi.

Rejisör Tandoğan, "Piano" ve "Forte" isimli kuklalarla sahneye çıktı. Kuklalar yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgı gruplarını tanıtarak enstrümanların özellikleri hakkında bilgi verdi.

Orkestra üyeleri de çalgıların seslerini "Küçük Kurbağa" şarkısı eşliğinde çocuklara tanıttı. Gösteri, salonda hem kahkaha hem de alkış aldı.

Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği" eseri yaylı çalgılar, Scott Joplin'in "The Entertainer" eseri ile "classical medley" üflemeliler, Johann Strauss I'in "Radetzky" marşı ise vurmalılar grubunca seslendirildi.

Çocuklar, Cemal Reşit Rey'in "Türkiyem" adlı eserine alkışlarıyla eşlik etti.

"Çocukların aklında kalmasını istiyoruz"

Rejisör Tandoğan, AA muhabirine, çocukları önce müzikle, ardından müzik türlerinden biri olan klasik müzikle tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu süreçte orkestrayı, enstrümanları ve orkestranın işleyişini anlatmak istediklerini belirten Tandoğan, "Bugün araç olarak kuklaları kullandık. Kuklaların çocuklarla çok iyi bir iletişimi oluyor. O sayede de öğrendikleri akılda kalıyor. Hedefimiz, popüler kültürün dışındaki sanat alanlarına seyirci yetiştirmek." dedi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Tolga Alpay ise konseri kentteki çeşitli okullardan yaklaşık 750 öğrencinin izlediğini aktararak, farklı tarihlerde aynı salonda 8 eğitim konseri düzenleyeceklerini kaydetti.

Alpay, çocukların müziğe ve sanata ilgisini artırmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Hepsinin gözünde müthiş bir ışık, ışıltı belirdi. Onların kalbinde müzik, sanat heyecanını biraz olsun yaratabildiysek çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu çocuklar ileride bizim seyircimiz, belki de orkestramızın gelecekteki sanatçıları olacaklar." ifadelerini kullandı.

Konseri öğretmenleriyle izleyen Şehit Şenali Ocak Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İlayda Doğangüzel ise gitar ve keman çaldığını belirterek konserde birçok enstrüman gördüğünü, isimlerini öğrendiğini, konserin çok güzel olduğunu söyledi.

Etkinliğe annesiyle katılan 8 yaşındaki İnci Akmeşe de konserde önemli sanatçıların eserlerini, isimlerini ve müzik aletlerini öğrendiğini ifade ederek etkinliği beğendiğini dile getirdi.

İZDSO'nun "İlk Ses: Bir Senfoni Masalı" konseri, 15 Ekim, 19 Kasım, 3 ve 17 Aralık, 7 ve 21 Ocak ile 18 ve 25 Şubat'ta yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatİzmirMüzikSanatSon Dakika

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