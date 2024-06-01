İzmir'de düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü

İzmir\'de düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü

Urla ilçesinde gerçekleştirilen 12. Klasik Otomobil Şöleni, 1936'dan 1970'li yıllara kadar uzanan birçok aracı ve klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Şölene yaklaşık 150 kişi klasik otomobilleriyle katıldı ve sergilenen araçlar arasında Barış Manço'nun kullandığı Cadillac ve Zeki Müren'in iddia edilen Chevrolet marka otomobilleri de yer aldı. Şölenin son günü yarın.

01.06.2024 16:27
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İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen "12. Klasik Otomobil Şöleni", modelleri 1936'dan 1970'li yıllara uzanan çok sayıda aracı ve klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Urla Belediyesi işbirliğinde Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şölene, yaklaşık 150 kişi klasik otomobiliyle katıldı.

Meydanda sergilenen otomobilleri inceleyen vatandaşlar, araç sahiplerinden bilgi aldı.

Şölende sergilenen araçlar arasında, Barış Manço'nun kullandığı 1963 model Cadillac ile Zeki Müren'in bir dönem kullandığı iddia edilen 1955 model Chevrolet marka otomobiller de yer aldı.

Dernek Başkanı Engin Turşak, AA muhabirine, derneğin kuruluşundan bu yana düzenledikleri şenliğe, sadece salgın nedeniyle ara verdiklerini söyledi.

Şenliğe İzmir dışında 5 ilden katılım olduğunu aktaran Turşak, "10'ar, 20'şer araba olarak geldiler. İzmir içinden ve ilçelerden çok büyük katkı var. Bu yıl Urla'da yapalım dedik. Ortalama 150 araba var. En eskisi 1936 model. 1970'li yıllara kadar otomobiller var." dedi.

Klasik otomobillerin heybetli ve büyük motorlu olması nedeniyle sevildiğini, bazen sadece motor sesini dinlemek için bu araçların çalıştırıldığını vurgulayan Turşak, hedeflerinin yeni nesillere bu sevgiyi aktarmak olduğunu dile getirdi.

"Gözüm gibi bakıyorum"

Şölene, Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkunu olduğunu, çok sayıda otomobili alarak restore ettiğini söyledi.

Bir arkadaşının, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber vermesi üzerine, sahibine ulaşarak otomobili satın aldığını anlatan Demirel, "3 kez boyattım. Bazı parçaları orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak gurur verici." dedi.

Demirel, klasik otomobilleri bulmanın ve restore ettirmenin çok zor olduğunu, bu konuda ekip olarak çalıştıklarını belirtti.

Şölende 1955 model Chevrolet marka otomobilini sergileyen Malik Çoban ise aracın 1962 yılında Zeki Müren tarafından Türkiye'ye getirtildiğini öne sürdü.

Otomobili 2020 yılında satın aldığını dile getiren Çoban, "Gözüm gibi bakıyorum. Bütün detaylarıyla, en ufağından en büyüğüne kadar ilgileniyorum. Otomobili sıfırdan topladık diyebilirim." diye konuştu.

"12. Klasik Otomobil Şöleni" yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü - Son Dakika
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