İzmir'de güzel havayı fırsat bilenler Doğal Yaşam Parkı'na gitti - Son Dakika
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İzmir'de güzel havayı fırsat bilenler Doğal Yaşam Parkı'na gitti

26.03.2022 17:21
İzmir'de güzel havayı fırsat bilenler Doğal Yaşam Parkı'na gitti

İzmir'de hava sıcaklığının mevsim normallerine ulaşmasıyla Doğal Yaşam Parkı ve sahil kesiminde insan yoğunluğu yaşandı.

İzmir'de hava sıcaklığının mevsim normallerine ulaşmasıyla Doğal Yaşam Parkı ve sahil kesiminde insan yoğunluğu yaşandı.

Sıcaklığın öğleden sonra 17 dereceye kadar ulaştığı İzmir'de vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

Güzel havanın etkisiyle Konak, Kemeraltı, Kordonboyu, Güzelyalı Sahili, Bostanlı Sahili ve Karşıyaka Çarşısı'nda kalabalıkların oluştuğu gözlenirken İzmir Doğal Yaşam Parkı da yılın en yoğun günlerinden birini yaşadı.

134'ü aşkın türden 3 bine yakın hayvana ev sahipliği yapan parka çocuklarıyla gelen vatandaşlar, tel örgülü bölmeler ve açık alanlardaki teraslardan hayvanları izledi.

Ziyaretçilerin özellikle aslan, fil ve zebra gibi hayvanlara ilgi gösterdiği, hayvanların da güneşe çıkmayı tercih etmesiyle seyir imkanının arttığı gözlendi.

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Güzelyalı, Kemeraltı, Bostanlı, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de güzel havayı fırsat bilenler Doğal Yaşam Parkı'na gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de güzel havayı fırsat bilenler Doğal Yaşam Parkı'na gitti - Son Dakika
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