İzmir'de Kalbi Duran Temizlik Görevlisi Hayata Döndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kalbi Duran Temizlik Görevlisi Hayata Döndürüldü

19.07.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir hastanede kalbi duran temizlik görevli, doktor ve hemşirelerin hızlı müdahalesiyle yaşama döndü.

İzmir'de hastanede çalışırken kalbi duran temizlik görevlisi, aynı serviste birlikte görev yaptığı doktor ve hemşirelerin zamanla yarışan müdahalesi sayesinde yaşama döndü.

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde temizlik görevlisi olan 43 yaşındaki Mehmet Bedel, 12 Temmuz Pazar günü çalışırken mide ağrısı şikayetiyle acil tıp uzmanları Ferdi Akbulut ve Hamza Çıldır'a başvurdu.

Doktorların yönlendirmesiyle kardiyoloji bölümüne götürülen ve ekokardiyografi incelemesi sırasında fenalaşan Bedel'in bilinci kapandı ve kalbi durdu.

Mesai arkadaşları için hastanede zamanla yarış

Bunun üzerine kardiyoloji ve acil servis ekipleri saniyeler içinde müdahaleye başladı. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan Bedel'in kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hızla anjiyo ünitesine alınan Bedel'in kalbinin ön duvarını besleyen ana damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Operasyon sırasında yeniden kalbi duran Bedel'e bir kez daha kalp masajı yapıldı. Kalbin yeniden çalıştırılmasının ardından tıkalı damar stentle açıldı.

Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören Bedel, sağlık durumunun düzelmesiyle servise çıkarıldı.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Mehmet Bedel, AA muhabirine, yaşadıklarına hala inanamadığını söyledi.

Doktorların başındaki konuşmalarını duyduğunu anlatan Bedel, "Beni hiç yalnız bırakmadılar. Müdahale ederken doktorlarımın ağladığını, yalvardığını, 'Mehmet döneceksin, seni çok seviyoruz.' dediklerini hatırlıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bundan sonra hayatı daha çok seveceğim, fazla bir şeyi kafaya takmayacağım. Bir 10-15 dakika sonra hastalansaymışım, şu an aranızda değildim. Kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Bedel, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından acil servisteki görevine yeniden başlamak istediğini anlattı.

Bedel'e müdahale eden acil tıp uzmanı doktor Hamza Çıldır, hastanın ekoda bayıldığı haberi gelmesinin ardından acil servisteki doktor ve hemşirelere "koşun" dediğini anlattı.

Çıldır, şunları kaydetti:

"Mehmet ağabeyin kalbinin durduğunu fark ettik. Bizden önce müdahaleye başlamışlardı. Biz de yardım ettik. 15 dakika civarında kalp masajı yaptık. Aralıklarla elektro şok da verdik. 12 dakika içinde kalbinin döndüğünü gördük. Entübe edip anjiyoya aldık. Masada yine 3 dakika kalbi durdu yine biz kalp masajı yaptık. 15 dakika kalp durması var. Şükür ki vücudunda bir hasar kalmadı. Hızlı müdahale ettik. Vücudu oksijensiz kalmadı."

"Mehmet'i sağlıklı bir şekilde görmek mutlu ediyor"

Acil tıp uzmanı doktor Ferdi Akbulut ise Bedel ile 3,5 yıldır hastanenin acil servisinde birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ekokardiyografi odasında müdahale süresi uzadıkça umudunun azaldığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Sanırım dönmeyecek dedim ama yine de müdahalemizi sürdürdük. En sonunda nabız sağlandı. Anjiyoya aldık, tekrar kalbi durdu. Tekrar kalbini çalıştırdık. O anlarda duygulandım. 3,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Bana daha önce 'Hocam bana bir şey olursa sen bak.' demişti. Allah'ın hikmeti. O gün de ben nöbetçiydim. Ben şu an çok mutluyum. Mehmet'i sağlıklı bir şekilde görmek mutlu ediyor. Hastane içi arrestlerde (kalp durmalarında) müdahale şansımız yüksek. Hastane dışında olduğu zaman bu süreç uzayabiliyor. Beyin 3 dakika sonra oksijensiz kalınca etkileniyor. Mehmet'in hastane içinde kalbinin durması bir şans. 30 dakika sonra mesaisi bitip eve gidecekti. Evde böyle bir şey olsa Mehmet aramızda olmayabilirdi."

Kardiyoloji uzmanı Ömer Özkan Duman, Bedel'in kalbini tekrar çalıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde anjiyo salonuna aldıklarını, 15 dakika süren operasyonla kalbin ana damarını stentle açtıklarını anlattı.

Başhekim Doç. Dr. Kamil Yamak da Bedel'in sağlığına kavuşması için sağlık çalışanlarının seferber olduğunu, onu serviste sağlıklı bir şekilde yeniden gülerken görmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hastane, Sağlık, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Kalbi Duran Temizlik Görevlisi Hayata Döndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:12
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:58:56. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kalbi Duran Temizlik Görevlisi Hayata Döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.