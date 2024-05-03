İzmir'de Kitap Takas Şenliği'ne katılan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Kitap Takas Şenliği'ne katılan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı

İzmir\'de Kitap Takas Şenliği\'ne katılan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Hayatın Anlamı Kitap" projesi çerçevesinde "Kitap Takas Şenliği" düzenlendi.

03.05.2024 14:30
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İzmir'in Çeşme ilçesinde "Hayatın Anlamı Kitap" projesi çerçevesinde "Kitap Takas Şenliği" düzenlendi.

Çeşme ilçesindeki şenlik kapsamında çeşitli kitap karakterlerinin kostümlerini giyen öğrenciler, Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte kitap okudu. Öğrencilerin çeşitli kahramanları canlandırdığı şenlikte kitap dağıtımı yapıldı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, yaptığı açıklamada, şenlikte 100'den fazla öğrencinin masal kahramanlarını canlandıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayatın Anlamı Kitap projesi kapsamında ilçemizde her gün 20 dakika kitap okuyoruz. Okullarımıza kitaplar hediye ediyoruz ve Çeşme'nin güzel mekanlarında farkındalık amacıyla kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Her ay bir yazar-okur söyleşisi yapıyoruz."

Belediye Başkanı Lal Denizli ise çocukların geleceğine dokunacak, faydalı alışkanlıklar kazanmalarına vesile olacak her türlü etkinlikte kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğüyle bir arada çalışmaktan büyük keyif duyduklarını aktardı.

Projeye katkı veren isimlerden Kaymakam Maraşlı'nın eşi Arzu Güleryüz Maraşlı da yerli ve yabancı birçok kahramanın canlandırıldığı kortejde kitapseverlere kitap dağıttıklarını belirterek, "Burada hem kitap okuyacağız hem de öğrenciler büründükleri kitap kahramanlarını canlandıracaklar. Amacımız öğrencilerimizde kitap okuma farkındalığı yaratmak ve kitabı sevdirmek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Kitap Takas Şenliği'ne katılan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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