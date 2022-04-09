İzmir'de Ukrayna'ya destek amacıyla film gösterimi yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Ukrayna'ya destek amacıyla film gösterimi yapıldı

09.04.2022 15:47
İzmir'de Ukrayna'ya destek amacıyla film gösterimi yapıldı

Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında İzmir Sanat Merkezi'nde film gösterimi gerçekleştirildi.

Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında İzmir Sanat Merkezi'nde film gösterimi gerçekleştirildi.

İzmir Ukraynalılar Derneğince organize edilen etkinlik öncesi merkezin fuaye alanında el işi ürünler, Ukrayna tarihini anlatan kitaplar satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Olena Özbek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sürdüğünü, sivil halkın katledildiğini söyleyerek, kampanyalarla bölgede yaşayan insanlara destek olmak istediklerini belirtti.

Ukraynalılara destek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde film etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Özbek, Ankara'da da bir film gösterimi yapıldığını aktardı.

Özbek, İzmir'den sonra Antalya'da etkinlik düzenleneceğini ifade ederek, "Ukrayna yapımı kısa filmler gösterilecek. Bir taraftan Ukrayna'yı tanıtırken diğer yandan destek topluyoruz." dedi.

Tetiana Uslu ise Türklerin yardım kampanyalarına ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Türkler özellikle çocukları çok seviyor. En çok mama, çocuk bezi ve gıda yardımında bulundular ve bize çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Ukrayna yapımı "Kendi Toprağında" ve "Anna" adlı filmler Türkçe altyazılı gösterildi.

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Ukrayna, Rusya, İzmir, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Ukrayna'ya destek amacıyla film gösterimi yapıldı - Son Dakika


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