İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek

06.06.2022 13:45
İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Mandolin Festivali'ni organize edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Mandolin Festivali'ni organize edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent kültüründe önemli bir yer edinen mandolinin festival ile yeniden canlandırılması hedefleniyor.

DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı önderliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir Mandolin Orkestrası ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylılar Orkestrası, 10 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Şefliğini Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar'ın üstleneceği konsere Hakan Aysev ve Zhanna Aktürk de katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mandolinin özellikle Levantenlerin etkisiyle kentin önemli kültürel değerleri arasına girdiğini ifade etti.

Cumhuriyet döneminde müzik eğitimiyle özdeşleşen mandolini, Ulusal Mandolin Festivali ile yeniden canlandıracaklarını belirten Hotar, "İnanıyoruz ki festivalle her yaş grubundan insanın mandoline olan ilgisi artacak. 10-12 Haziran'da gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar ise İzmir'de geçmişi olan bir çalgı için farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Festival kapsamındaki diğer etkinliklerin ise 11-12 Haziran'da DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda organize edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek
Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Bunalıma giren kadın balkonda yaktığı ateşin yanında oturup itfaiye ekiplerine alkol ikram etti
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement