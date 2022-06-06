İzmir'de Ulusal Mandolin Festivali düzenlenecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Mandolin Festivali'ni organize edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent kültüründe önemli bir yer edinen mandolinin festival ile yeniden canlandırılması hedefleniyor.

DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı önderliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir Mandolin Orkestrası ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylılar Orkestrası, 10 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Şefliğini Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar'ın üstleneceği konsere Hakan Aysev ve Zhanna Aktürk de katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mandolinin özellikle Levantenlerin etkisiyle kentin önemli kültürel değerleri arasına girdiğini ifade etti.

Cumhuriyet döneminde müzik eğitimiyle özdeşleşen mandolini, Ulusal Mandolin Festivali ile yeniden canlandıracaklarını belirten Hotar, "İnanıyoruz ki festivalle her yaş grubundan insanın mandoline olan ilgisi artacak. 10-12 Haziran'da gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar ise İzmir'de geçmişi olan bir çalgı için farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Festival kapsamındaki diğer etkinliklerin ise 11-12 Haziran'da DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda organize edileceği bildirildi.