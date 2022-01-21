İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut adına öğrencilere karne hediyesi verildi - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perincek'in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki abisi Umut anısına, ailesi tarafından kurulan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), öğrencileri karne hediyesiyle sevindirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Perincek ailesinin yakınları ve gönüllülerin desteğiyle kurulan YUVA, Umut'un anısını çeşitli etkinlikler ve yardımlarla yüzlerce çocuğun gönlüne dokunarak yaşatıyor.

Vakıf tarafından başlatılan "Bir Oyuncak Bir Umut" projesi kapsamında Menderes ilçesindeki Altıntepe Şehit Onbaşı Güray Güneş İlkokulu'nda öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli oyuncak ve akıl oyunları hediye edildi.

Enkazın altından kurtaran ekipten de hediyeler var

Eşi Oğuz Perincek ile hediye dağıtımına katılan anne Seher Perincek, minik yüreklere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her bir çocuğun gözlerindeki mutluluğun dünyanın paha biçilemez hazinesi olduğunu ifade etti.

Açıklamada hem deprem hem de başlattıkları iyilik hareketine ilişkin duygularını paylaşan Perincek, şunları kaydetti:

"31 Ekim 2020 saat 13.50 sularında, depremden 23 saat sonra güneş ışığına ilk kavuşma, ciğerlere çekilen ilk derin nefes… Yüzlerce emektar gönüllüden biri GEA arama kurtarma ekibi, bizi enkazın altındaki karanlıktan aydınlığa kavuşturan yürek.... GEA'nın kurucularından Umut Dinçşahin ve yaşama tutunmamız için cansiperane çalışan arama kurtarma ekibi, bu sefer de minik yürekleri sevindirmek için YUVA'nın yanında. GEA'nın hediye ettiği oyuncakların da aralarında olduğu oyuncak ve akıl oyunlarını bugün minik yüreklere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel ile 3 yaşındaki Elif kurtarılmış, Umut Perinçek ise hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Yüreklere Umut Vakfı tarafından hayırsever bağışlarıyla ülke genelindeki çok sayıda okulda kütüphane, laboratuvar ve ana sınıfları yaptırılmıştı.