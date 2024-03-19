İzmir Devlet Opera ve Balesi, konserle şehitleri andı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Elhamra Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.
"Çanakkale Şehitleri Anma Konseri"nde Ahmet Adnan Saygun, Muammer Sun, Cem İdiz, Turgay Erdener, Yalçın Tura, İlhan Baran, Sayram Akdil, Orhan Öner Özcan, Serdar Yalçın ve Ali Hoca'nın besteleri ve düzenlemeleri yer aldı.
İzmir Devlet Opera ve Balesi opera sanatçıları Nazlı Alptekin, Özlem Ateş Aksungur, Gökhan Varkan ve Teyfik Rodos tarafından gerçekleştirilen konserde sanatçılara piyanist Benan Dalkıran Gagliardo eşlik etti.
Konserde "Estergon Kalesi", "Drama Köprüsü", "Bozkırın Sesi", "Köroğlu", "Allı Turnam", "Efem" ve "Yine de Şahlanıyor" adlı eserler de seslendirildi.
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Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Eskişehir'de kızının eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından psikolojik destek almak amacıyla gittiği resim kursunda ortaya çıkarttığı eserlerle sergi açan Mesut Çolakoğlu, 'Elimizden geldiği kadar diğer kadınlarımızı da dile getirmeye çalıştık, bu tür cinayetlerin artık bir son bulmasını istiyorum' dedi. Ayşenur Çolakoğlu adına açılan 'Ayşenur Resim Sergisi', ziyaretçilere büyük duygu yoğunluğu yaşattı. Sergi, Ayşenur Çolakoğlu'nun ve diğer cinayete kurban giden kadınların hayallerini ve yapacaklarını yansıtan resimlerle doluydu.
Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun babası, kızının hayallerini gerçekleştirmek ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla resim sergisi açtı. Sergide, baba ve kursiyerlerin Ayşenur Çolakoğlu anısına yaptığı 35 parça eser yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin genç belediye başkan adaylarıyla İstanbul'daki Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. İmamoğlu, genç yöneticilerin yeni nesil belediyecilik taleplerine hızlı ve pratik çözümler üretebileceğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu konuşmasında gençlere yönelik yapılan hizmetlerden ve gelecek hedeflerinden de bahsetti.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde düzenlenen 'Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı' etkinliği, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenlerin de katıldığı etkinliğe 3 bini aşkın kişi katıldı. İftarın ardından katılımcılar cemaatle akşam namazı kıldı ve toplu dua etti.
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eflatun filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alındığını ve pandemi öncesi çekimlerin tamamlandığını belirtti. Film, görme engelli bir kadının saf ve gerçek aşkı bulma hikayesini anlatıyor. Ayrıca, film Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa gibi ülkelerde de gösterildi.
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