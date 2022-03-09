İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı

09.03.2022 10:07
İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ ve İzmir Fotoğrafçılar Odası iş birliğiyle 9'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ ve İzmir Fotoğrafçılar Odası iş birliğiyle 9'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "kültürel mirasımız" olan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmaya başvurular, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 1500 lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülüne değer görülen 3 yarışmacı da 750'şer lira para ödülü alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, fotoğraflarını, katılım formuyla birlikte bir CD, bellek ya da hafıza kartı içinde, İzmir Doğalgaz A.Ş'ye elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, 2011'den beri düzenledikleri, Kovid-19 salgınında ara verilen yarışmayı talepler üzerine yeniden başlattıklarını belirtti.

Faaliyet ve sosyal sorumluluk projeleriyle kentin kültürel yaşamına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yetik, "Yarışma ile fotoğraf sanatçılarımıza destek sağlayarak bu önemli sanat dalının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise düzenlenen yarışma ile kültürel mirasın tanıtımını da hedeflediklerini bildirdi.

YORUMLAR
500
Maratonİzmir için geri sayım başladı Maratonİzmir için geri sayım başladı

Doğalgaz, Nisan, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement