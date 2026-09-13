İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Semicenk konseri ve "İki Kişilik Oyun" sahnelendi - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Semicenk konseri ve "İki Kişilik Oyun" sahnelendi

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda Semicenk konseri ve "İki Kişilik Oyun" sahnelendi
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95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sekizinci gününde Kültürpark, Semicenk'in şarkıları ve Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın sahnelediği "İki Kişilik Oyun" ile sanat ve eğlence dolu bir akşama ev sahipliği yaptı. Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran İzmirliler, müzik ve tiyatronun keyfini çıkardı.

95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sekizinci gününde Kültürpark, Semicenk'in şarkıları ve Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın sahnelediği "İki Kişilik Oyun" ile sanat ve eğlence dolu bir akşama ev sahipliği yaptı. Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran İzmirliler, müzik ve tiyatronun keyfini çıkardı.

95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sanat ve eğlence dolu akşamlar devam ediyor. Fuarın sekizinci gününde Kültürpark, müzikten tiyatroya uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırladı. Çim Konserleri'nde sevilen sanatçı Semicenk sahne alırken, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı "İki Kişilik Oyun" tiyatroseverlerle buluştu.

Semicenk'ten sevilen şarkılarla fuar gecesi

Fuarın geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri'nde bu kez Semicenk sahne aldı. Sevilen sanatçı, "Düşer Aklıma" ile başladığı konserinde "Batık Gemi", "Al Sevgilim", "Unutmak Öyle Kolay mı Sandın", "Canın Sağ Olsun" ve "Onlar Anlamaz Halden" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Çim Konserleri alanını dolduran İzmirliler, Semicenk'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek konser boyunca müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı. Sanatçı, repertuvarında "Dönence", "Çöpçüler", "Bir Derdim Var - Arap Saçı", "İkimize Birden" ve "Yana Yana" gibi sevilen şarkılara da yer verdi.

"İki Kişilik Oyun"da Açıkhava Tiyatrosu tamamen doldu

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı "İki Kişilik Oyun" sahnelendi. Gösteri, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Dario Fo ve Franca Rame'nin kaleme aldığı tek perdelik komedide evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller mizahi bir dille ele alındı. Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın sahne performansları izleyicilerden alkış aldı.

Fuarın son gününde de etkinlikler sürecek

İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Konser ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu programları 12 Eylül'de tamamlanırken, fuarın son gününde Kültürpark'taki sergi, çocuk, gençlik ve deneyim alanlarında etkinlikler devam edecek. Yenilikçilikle tasarlanan karton teknelerin su üzerinde yarışacağı etkinlikte, takımların eğlenceli performansları da izleyicilere renkli anlar yaşatacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Semicenk konseri ve 'İki Kişilik Oyun' sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Semicenk konseri ve "İki Kişilik Oyun" sahnelendi - Son Dakika
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