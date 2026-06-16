İzmir Festivali'nde Trompet ve Pan Flüt Konseri - Son Dakika
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İzmir Festivali'nde Trompet ve Pan Flüt Konseri

16.06.2026 10:53
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İKSEV, 39. İzmir Festivali'nde Matthias Höfs ve Tolga Bilgin konseri düzenliyor, ardından Tirabosco sahne alacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında farklı ülkelerden sanatçı ve disiplinleri buluşturmaya devam ediyor.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin yarınki programında Alman trompet sanatçısı Matthias Höfs ile Türk trompet sanatçısı Tolga Bilgin saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) aynı sahneyi paylaşacak.

"Around The World" adlı projede sanatçılar, klasik ve caz müziğinden örnekler sunacak. Konserde iki trompetçiye Aegean Chamber Collective ve Can Çankaya, Mauro Battisti ile Turgut Alp Bekiroğlu eşlik edecek.

Festival kapsamında 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de AASSM'de İsviçreli pan flüt sanatçısı Michel Tirabosco ile arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, "Yer ile Gök" başlıklı konserle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Pan flüt ve arpın tınılarını bir araya getiren konserde, mitolojik ve mistik çalgılarının tarihsel yolculuğu modern bir yorumla sahneye taşınacak.

Konser öncesi sembol bilimci ve yazar Efe Elmas, mitolojiye ilişkin konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Festivali'nde Trompet ve Pan Flüt Konseri - Son Dakika

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