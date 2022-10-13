İzmir haberleri | İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri | İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı

13.10.2022 13:14
İzmir haberleri | İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'deki altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Smyrna antik kentinin limanı ve Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

İzmir'deki altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Smyrna antik kentinin limanı ve Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl Konak ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Smyrna antik kentinin liman kalıntıları ile 1922'deki yangında yok olan Çuha Bedesteni'nin taban döşemesi ve temel izlerinin bulunduğu alanlar 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Bedestenin bulunduğu alan içerisindeki Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı da "kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı" olarak değiştirildi.

YORUMLAR
500
İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi Tombala oynarken jandarmaya yakalandılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler Tombala oynarken jandarmaya yakalandılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı
Kaynak: AA

Smyrna, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir haberleri | İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için 'sit alanı' kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:13:59. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberleri | İzmir'deki altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement