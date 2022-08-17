İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu - Son Dakika
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İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu

17.08.2022 16:30
İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine tarihlenen ve "şişman tanrıçaları" nitelendirdiği tahmin edilen idol bulundu.

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine tarihlenen ve "şişman tanrıçaları" nitelendirdiği tahmin edilen idol bulundu.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe'de bulunan 7 santim boyundaki eserin kübik yapı, yuvarlak kafa ve dörtgenimsi vücuda sahip olduğunu söyledi.

Çok tanrılı dinlerde tapınım amaçlı küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciklerinin "idol" olarak nitelendirildiğini belirten Derin, "Bulunan idol, Neolitik Dönem'den itibaren görülen, otoriter görünümlü, yanında hayvanlarıyla betimlenen, şişman tanrıçaların zamanla değişip soyutlaşmasıyla oluşmuş iki boyutlu tapınım nesnesi olarak yorumlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki tanrıça kültünün bir simgesi olan idolün mermerden yapıldığını ve taşıyan kişiye bereket ve sağlık getirmesi için kullanıldığını ifade eden Derin, eseri İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edeceklerini bildirdi.

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Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıllık mermer idol bulundu Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıllık mermer idol bulundu
Kaynak: AA

Yeşilova Höyüğü, Arkeoloji, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık 'tanrıça' idolü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık "tanrıça" idolü bulundu - Son Dakika
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