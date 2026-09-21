İzmir Konak\'ta \'Aynı Topraktan\' sergisinde 44 katılımcının eserleri görülebilir

İzmir'de Çamurlueller Topluluğunun iki yıllık çalışmalarının ürünü "Aynı Topraktan" seramik sergisi sanatseverlerle buluştu.

Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki İzmir Amerikan Koleji (ACI) kampüsünde yer alan ACI Blake House'ta açılan sergide, topluluğun 44 katılımcısının seramik çalışmaları yer alıyor.

Konak Belediyesinin imkanları doğrultusunda iki yıldır çalışmalarını sürdüren topluluk, seramik sanatının birleştirici ve iyileştirici gücünü farklı eserlerle yansıtmayı amaçlıyor.

Günlük kullanım eşyalarından hediyelik ürünlere, enstrümanlardan dekoratif çalışmalara kadar farklı eserlerin bulunduğu sergide, katılımcıların serbest şekillendirme tekniğiyle hazırladığı çalışmalar yer alıyor.

Serginin açılışında çello sanatçısı Yağmur Pak da mini konser verdi.

"Tek sınırımız hayal gücümüz"

Serginin küratörlüğünü üstlenen seramik sanatçısı Murat Kuru, Çamurlueller Topluluğunda farklı yaş gruplarından katılımcılarla çalıştıklarını söyledi.

Seramik çalışmalarını serbest şekillendirme tekniğiyle yaptıklarını belirten Kuru, "Bizim tek sınırımız hayal gücümüz. Belli bir kalıbımız yok. Günlük kullanım eşyalarından hediyelik eşyalara, enstrümanlardan seramikle yapılabileceği düşünülen farklı çalışmalara kadar geniş bir skalamız var." dedi.

Kuru, seramik sanatının çok eski bir uğraş olduğunu belirterek, bu sanatın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Sergi, 25 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.