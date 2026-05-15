İzmir SGK Haftası'nda Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir SGK Haftası'nda Türk Halk Müziği Konseri

İzmir SGK Haftası\'nda Türk Halk Müziği Konseri
15.05.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de SGK Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası kapsamında kurum çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, kurum çalışanlarının haftasını kutladı.

İzmir'de SGK olarak önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Baydilli, "Yoğun bir yıl geçirdik. Geçtiğimiz dönem içinde yeni merkez müdürlükleri kurarak emeklilik aylıklarını bağlama süresini 3 güne düşürdük. Arşivlerin dijitalleşmesi için çalışmalar yaptık. 65 milyon evrakı tarayarak dijitalleşmeyi yüzde 90'a çıkardık. Kalan yüzde 10'luk kısmı da 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kurum tahsilatlarını geçtiğimiz döneme oranla, 3 kat artırdık. İşverenlerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Baydilli, SGK çalışanlarının yoğun mesailerine rağmen aylardır bu konsere hazırlandığını söyledi.

Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Onursal Başkanı Koçali Al da Baydilli ve iş arkadaşlarının İzmir'de çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

İzmir'de birçok bölge müdürü ve bürokratla çalıştığını belirten Al, "İzmir bir devrim yaşıyor. SGK devrim yaşıyor. İzmir'e böyle bir ekip layık gördüğü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İzmir SGK İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Şef Bahar Almaç yönetiminde konser verdi.

Etkinliğe İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir SGK Haftası'nda Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:49:24. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir SGK Haftası'nda Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.