İzmir SGK Haftası\'nda Türk Halk Müziği Konseri

İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası kapsamında kurum çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, kurum çalışanlarının haftasını kutladı.

İzmir'de SGK olarak önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Baydilli, "Yoğun bir yıl geçirdik. Geçtiğimiz dönem içinde yeni merkez müdürlükleri kurarak emeklilik aylıklarını bağlama süresini 3 güne düşürdük. Arşivlerin dijitalleşmesi için çalışmalar yaptık. 65 milyon evrakı tarayarak dijitalleşmeyi yüzde 90'a çıkardık. Kalan yüzde 10'luk kısmı da 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kurum tahsilatlarını geçtiğimiz döneme oranla, 3 kat artırdık. İşverenlerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Baydilli, SGK çalışanlarının yoğun mesailerine rağmen aylardır bu konsere hazırlandığını söyledi.

Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Onursal Başkanı Koçali Al da Baydilli ve iş arkadaşlarının İzmir'de çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

İzmir'de birçok bölge müdürü ve bürokratla çalıştığını belirten Al, "İzmir bir devrim yaşıyor. SGK devrim yaşıyor. İzmir'e böyle bir ekip layık gördüğü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İzmir SGK İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Şef Bahar Almaç yönetiminde konser verdi.

Etkinliğe İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.