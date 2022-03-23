İzmir Turizm Çalıştayı'nda yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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İzmir Turizm Çalıştayı'nda yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı

23.03.2022 12:05
İzmir Turizm Çalıştayı'nda yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı

İzmir'in turizm pazarındaki payını artırmak amacıyla düzenlenen İzmir Turizm Çalıştayı'nda sektör temsilcileri bir araya geldi.

İzmir'in turizm pazarındaki payını artırmak amacıyla düzenlenen İzmir Turizm Çalıştayı'nda sektör temsilcileri bir araya geldi.

İzmir Valiliği koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen çalıştayda, İzmir Vakfı, İzmir Kalkınma Ajansı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile turizmciler katıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, turizmde ortak hedefe yürümeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüm sektör paydaşlarının ortak bir eylem planını takip etmesi gerektiğine dikkati çeken Kızıltoprak, turist sayısını artırmanın ilk hedef olduğunu, bu hedefe de kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade etti.

Kızıltoprak, kruvaziyer turizme de önem verdiklerini dile getirerek, "Bu sene 30'a yakın gemi ağırlayacağız. İzmir merkezde Kemeraltı bölgesinin tanıtılması için canlılık sağlayacaktır." diye konuştu.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, çalıştayın öncelikli amacının şehrin turizm konularındaki sorunlarının saptanması olduğunu söyledi.

Çözüm önerilerinin ortak akılla belirlenmesini istediklerini kaydeden Karaçanta, "Kısa ve orta vadede uygulanacak eylem planlarını oluşturuyoruz. İnanıyorum ki tüm sektör paydaşları ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve kentimizdeki turizm konularını ele almak, çözüm önerileri getirmek çok daha değerli, etkin ve anlamlı olacaktır." dedi.

Karaçanta, çalıştayın inanç, deniz, somut olmayan kültürel miras, etkinlik ve festivaller, turizmde dijitalleşme gibi konuların ele alınacağını aktardı.

İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca'nın "İzmir Turizm Stratejisi ve Marka Kimliği" başlıklı sunumunun ardından sektör temsilcileri farklı turizm çeşitlerine yönelik toplantılara katıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Turizm, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Turizm Çalıştayı'nda yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı - Son Dakika


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