İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı

31.03.2022 10:48
İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı

İzmir Bornova Anadolu Lisesinin AB Erasmus+ programı kapsamında paydaş olduğu "Fairy Tales That Unite Us" isimli proje, Ulusal Ajanstan hibe almaya hak kazandı.

İzmir Bornova Anadolu Lisesinin AB Erasmus+ programı kapsamında paydaş olduğu "Fairy Tales That Unite Us" isimli proje, Ulusal Ajanstan hibe almaya hak kazandı.

Bornova Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ile Hollanda ve Macaristan'dan birer okulun bulunduğu proje, masallar aracılığıyla ortak değerleri belirlemeyi ve masalların geçmişten geleceğe ilettiği etik ve ahlaki değerleri öğrencilere öğretmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin kendi kültürlerini daha derinden öğrenerek gelecek nesillere aktarmalarını sağlamayı da hedefleyen projenin dili İngilizce olduğu için projeyle öğrencilerin dil becerileri de geliştirileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı - Son Dakika


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