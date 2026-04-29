İzmit Körfezi'nin temizlik serüveni tiyatro sahnesinde
İzmit Körfezi'nin temizlik serüveni tiyatro sahnesinde

29.04.2026 13:03  Güncelleme: 13:04
İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla tiyatro sahnesine taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi", çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla Halkevi Gençlik Merkezi Senaryo Yazarlık Kulübü tarafından çocuk tiyatrosuna uyarlandı. Genel sanat yönetmenliğini Nuri Karadeniz'in, yönetmenliğini ise Emirhan Dünya'nın üstlendiği "Körfezin Kalbi: Büyülü Bir Deniz Macerası" adlı eser, Gösteri Sanatları Kulübü öğrencileri tarafından Genç Sahne'de sahneye konuldu.

Ekiplerin dev makinelerle İzmit Körfezi'ne yeniden nefes aldırmak için verdiği mücadeleyi ve dipteki yorgun çamurun temizlenmesini sahneye taşıyan çocuk tiyatro oyunu, minik izleyiciler tarafından ilgi gördü.

Çocuklar ve ailelerinden oluşan 250 kişinin izlediği oyunda, körfezin dip çamurundan arındırılarak temizlenmesi süreci ve çevreye duyarlılık teması işlendi.

İlk gösterimi ramazan ayında yapılan oyunun, çevre temizliğinin önemini sanat aracılığıyla yeni nesillere aktarmak amacıyla mayıs ve haziran ayları boyunca Halkevi Gençlik Merkezi'nde sahnelenmeye devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
