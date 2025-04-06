İznik'te Osmanlı Dönemi Mezar Taşı Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İznik'te Osmanlı Dönemi Mezar Taşı Bulundu

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İznik'te Antik Su Yolu'nu gezen turistler, Osmanlı dönemine ait mezar taşı keşfetti.

06.04.2025 09:27
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Turistler, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşı buldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Roma Dönemi'nden kalan Antik Su Yolu'nu ziyaret eden turistler, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşı buldu.

UNESCO Dünya Mirası aday listesinde yer alan ve 4 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan İznik, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Roma Dönemi'nden kalan Antik Su Yolunu ziyaret eden bir grup turist, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşını fark etti. Emekli müze müdürü Taylan Sevil, "Milattan sonra 6. yüzyılda yapılan bu su yolu ve İznik önemli bir tamiratlar gördü. Takriben 20-25 kilometre uzunluğundadır. Devşirme, eski Osmanlı dönemine ait bir mezar taşıdır. 60 yıllarda genel olarak yapılan onarımda yapılan bir işçiliktir. O dönemlerde onarım ve restorasyonların başında restoratör, uzmanlar yoktu. Müteahhit, verilen işçiler ne bulursa onu yapıyorlar. Çok eski dönemlerden beri devşirme malzemelerini kullanmaları yaygındır" dedi.

Kaynak: İHA

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