İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor - Son Dakika
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İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor

07.08.2022 10:12

İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor Bursa'nın tarihsel açıdan en önemli yerlerinden biri olan İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor.

İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor

BURSA - Bursa'nın tarihsel açıdan en önemli yerlerinden biri olan İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor. Kalıntıların 14 ile 17. yüzyıllar arasına ait olduğu üzerinde duruluyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Şeyh Kutbuddin Camii ve Türbesi'nin yanındaki mezar kalıntıları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Her yerinden tarih fışkıran İznik'te bu mezar kalıntılarının Osmanlı'ya ait olduğu düşünülüyor. Mezar kalıntılarına ilişkin açıklama yapan İznik Müzesinin emekli müdürü Taylan Sevil, "Görmüş olduğumuz Osmanlı dönemine ait mezar kalıntıları burada mevcut. Az ilerimizde de buna benzer kalıntılar var. Bu mezar kalıntılarını hemen yanı başımızda olan Şeyh Kudbettin Camii ve Türbesi ile ilişkilendirebiliriz. Anlaşılan o ki, burası 14. yüzyıl sonları ile 17. yüzyıl arasındaki dönemde hazire dediğimiz camilerin veyahut türbelerin etrafındaki mezarlık alanlarına ait kalıntılardır. Bu da muhtemelen 14. yüzyıl sonları ile 17. yüzyıl arasındaki hazire müştemilatının kalıntılarından ibarettir. Ayrıca mezar kalıntısının etrafındaki duvarlar da Osmanlı'nın son döneminde yapılmış, başka bir türbeyi işaret etmektedir. Burada yapılacak olan bilimsel kazılar olursa benzeri mezar kalıntıları, özellikle kitabeli olanlar en erken olandan en geç olana tarihler arasındaki bir döneme ait olduğu anlaşılır" dedi.

Sevil, "Mevcut ayakta olan Şeyh Kudbettin Cami ve Türbesi'nin hemen yakınında Candarlı Halil Paşa Türbesi'nin olduğunu da dikkate alırken, bu Halil Paşa'nın da burada bir cami ve medrese inşa ettirmiş olduğunu da tarihi kaynaklardan bilmekteyiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bursa, İznik, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İznik'te Osmanlı'ya ait mezar kalıntıları gizemini koruyor - Son Dakika

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