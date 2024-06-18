Jandarma Teşkilatı, Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Jandarma Teşkilatı, Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdi

Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından 2 personel, Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' eserini çalıp seslendirdi. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Haydar Mutluay ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yavuz, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde türküyü bağlama ve klarnet eşliğinde söyledi. Jandarma personelinin seslendirdiği türkü ile kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirilerek video hazırlandı.

18.06.2024 16:41
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Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından 2 personel, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" eserini çalıp seslendirdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Haydar Mutluay ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yavuz, kent merkezindeki Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ndeki bozlak ustasının android heykeli yanında bağlama ve klarnet çalarak "Neredesin Sen" türküsünü söyledi.

Jandarma personelinin seslendirdiği türkü ile kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirilerek video hazırlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Jandarma Teşkilatı, Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdi - Son Dakika

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