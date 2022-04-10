Japon ve Türk sanatçılardan "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri" - Son Dakika
Üye Girişi

Japon ve Türk sanatçılardan "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri"

10.04.2022 21:50

Japon ve Türk sanatçıların katılımıyla "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri" düzenlendi.

Japon ve Türk sanatçıların katılımıyla "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Sanatçı Atsuko Suetomi'nin geleneksel Japon müzik enstrümanı koto, Yuki Miyata'nın arp ve Bülent Evcil'in flüt icra ettiği konserde, sanatçılar Haru no umi ve Sakura gibi Japon bestelerin yanı sıra uluslararası besteler çaldı.

Japon ve Türk sanatçılardan Koto, Arp, Flüt Trio Konseri
Japon ve Türk sanatçılardan Koto, Arp, Flüt Trio Konseri
Japon ve Türk sanatçılardan Koto, Arp, Flüt Trio Konseri
Japon ve Türk sanatçılardan Koto, Arp, Flüt Trio Konseri

YORUMLAR
500
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi Devlet Opera ve Balesi 'Verismo gala gecesi' konseri verdi Devlet Opera ve Balesi 'Verismo gala gecesi' konseri verdi

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Japon ve Türk sanatçılardan 'Koto, Arp, Flüt Trio Konseri' - Son Dakika


Son Dakika
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Japon ve Türk sanatçılardan "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement