Japonya İmparatoru Naruhito'nun kızı Prenses Aiko üniversiteden mezun oldu

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçesi Masako'nun kızı Prenses Aiko, başkent Tokyo'da okuduğu üniversiteden mezun oldu.
Anne ve babasının tek çocuğu 22 yaşındaki Japon Prenses Aiko, başkentin Mejiro bölgesindeki Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 4 yıllık öğrenim dönemini tamamladı.
Prenses Aiko, mezuniyet töreni için açık pembe renkte ve uzun kollu yerel "furisode" kimono kıyafeti ile lacivert renkte pileli "hakama" eteği giydi.
Mezuniyetine yönelik açıklama yapan Aiko, 4 yıllık öğrenim döneminde hem çevrim içi hem yüz yüze dersler gördüğü kampüs hayatını severek hatırlayacağını söyledi.
Aiko, "Üniversite hayatımın dört yılına dönüp baktığımda her günümün zengin ve öğrenmeyle dolu olduğunu görüyorum. Ayrıca harika öğretmenler ve arkadaşlarla tanıştığım için mutlu ve minnettarım." dedi.
Mezuniyet tezi olarak, 12. yüzyıl tanınmış Japon şairlerden Prenses Şokuşi'nin klasik "Waka" şiirleri üzerine hazırladığı çalışmasına değinen Aiko, "Waka şiirlerinin güzelliğinden ve yorum çeşitliliğinden etkilendiğini" belirtti.
Nisan ayından itibaren Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacağı döneme atıfta bulunan Aiko, "İmparatorluk Ailesi üyesi olarak hem resmi görevlerimi hem de topluluk içindeki faaliyetleri yerine getirerek topluma katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün bu yıl, Japon Prenses dahil 99 mezun verdiği bildirildi.
Topluluğun onursal başkanlığını Masako üstleniyor
İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasında, Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğunda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacağı bildirilmişti.
Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, topluluğun, başkent Tokyo'nun Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirilmişti.
Japon Kızılhaç Topluluğunun açıklamasında, Japon Prenses'in, mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı aktarılmıştı.
İsviçre merkezli Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Japonya'daki ayağı olan Japon Kızılhaç Topluluğunun onursal başkanlığını, Aiko'nun annesi, Japonya İmparatoriçesi Masako üstleniyor.
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