Jeopark Belediyeler Birliği, Salihli'de toplandı

30.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi, Nisan ayı toplantısını Salihli'de gerçekleştirdi.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi, Nisan ayı toplantısını Salihli'de gerçekleştirdi. 3. Seçim Dönemi'nin 3. toplantı yılında bir araya gelen meclis, birliğin yönetim kadrolarını ve komisyon üyelerini belirledi.

Salihli Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile meclis üyeleri katıldı. Toplantının ilk gündem maddesinde ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapacak olan Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı, Meclis 1. ve 2. Başkanvekilleri ile katip üyeler belirlendi.

Yönetim ve komisyon seçimleri yapıldı

Gizli oylama ile yapılan seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Birlik Başkanlığına, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu Meclis 1. Başkanvekilliğine, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise 2. Başkanvekilliğine seçildi. Katip üyeliklere Selim Akbıyıkoğlu ve Gülden Erhun getirilirken; Encümen Üyelikleri Kubilay Çetin Bozer, Veli Efe, Halil Koç, Hasan Hüseyin Namver ve Gülden Erhun'dan oluştu.

Toplantı gündeminde yer alan 2025 Yılı Faaliyet Raporu ile 2025 Yılı Kesin Hesap Raporu meclis üyelerine sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından her iki rapor da oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

