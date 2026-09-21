Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, Çorum'da 7 yıldır meydanda yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, Çorum'da 7 yıldır meydanda yaşatılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadeş Barış Antlaşması\'nın adı, Çorum\'da 7 yıldır meydanda yaşatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Meclisinin 2019'da oy birliğiyle aldığı kararla Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, kentteki meydanda 7 yıldır yaşatılıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde meydanın barışın ve sevginin timsali olduğunu ifade etti.

Milattan önce 13. yüzyılda Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'daki meydanda yaşatılıyor.

Çorum Valiliği karşısındaki yaklaşık 12 bin metrekarelik alanın meydana dönüştürülmesi için 2017'de çalışma başlatıldı.

Kamulaştırma ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından meydan, 2019'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Milattan önce 13. yüzyılda dönemin iki önemli gücü Mısır ve Hitit imparatorluklarının liderleri Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması'nın kil tablet nüshasının 1906'da Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda bulunması dolayısıyla meydana "Kadeş Barış Meydanı" adının verilmesi kararlaştırıldı.

Çorum Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla Kadeş Barış Antlaşması'nın adı 7 yıldır meydanda yaşatılıyor.

Kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerin çoğunluğuna ev sahipliği yapan meydan, vatandaşların önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Çorum Belediyesince çeşitli Hitit figürleriyle süslenen meydanda Yunus Emre, Mevlana, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet'in barışla ilgili sözlerine yer verildi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'daki Aslanlı Kapı'nın kopyasının bulunduğu meydanda ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti olan Çorum leblebisi için de bir anıt yer alıyor.

"Barışın, sevginin timsali bir meydan oldu"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydana "Kadeş Barış Meydanı" adının verilmesinin kentte takdirle karşılandığını söyledi.

Çorum'un "Kadeş Barış Meydanı" isminde bir meydana sahip olması gerektiğini belirten Aşgın, "Çünkü Çorum barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin de merkezidir. Ne kadar dünyanın merkezi de olsa dünyanın en çok ihtiyacı olduğu şeyin de merkezi, barışın da merkezi Çorum'dur. Bunun yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir hikayesi var. Milattan önce 1269'larda, bundan yaklaşık 3500 yıl önce Mısırlılarla Hititler bir savaş yapıyor. Kadeş, bugünkü Suriye sınırları içerisinde. Demek ki o bölgede savaşlar bir türlü maalesef bitmiyor ve en nihayetinde bir barış anlaşması yapılıyor. Tarihin gördüğü iki devlet arasında ilk barış anlaşması yapılıyor." dedi.

Kadeş Barış Meydanı'nın vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını dile getiren Aşgın, "Şehrimizde nerede bir program var, nerede bir güzellik var, konser var, toplantı var, demokratik bir yürüyüş var, miting var, bunların tamamı burada yapılıyor. Cıvıl cıvıl, ismine de yakışır şekilde barışın, sevginin timsali bir meydan oldu." diye konuştu.

"Meydanı olmayan şehirler nefes alamazlar"

Meydanların şehirlerin nefes aldığı yerler olduğunu ifade eden Aşgın, şunları söyledi:

"Meydanı olmayan şehirler nefes alamazlar. Barış da dünyanın nefes alma durumlarıdır. Barışın olmadığı yerde, savaşın olduğu yerde çocuklar ölür, kadınlar ölür, yaşlılar ölür ve orada insanlar nefes alamazlar. Bu anlamda da şehrimize nefes aldıran bu yerin adının Kadeş Barış Meydanı olması 2019 yılında oy birliğiyle verilen bir kararla oldu ve meydana da gerçekten çok yakıştı."

Aşgın, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nün savaşların son bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
Halil İbrahim AşgınÇorum BelediyesiDünya Barış GünüKültür SanatKültürGüncelÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:11:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, Çorum'da 7 yıldır meydanda yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement