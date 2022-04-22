Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı

22.04.2022 16:15

Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldıİSTANBUL Kadıköy'de üç bin kitap ve çalışma alanlarıyla çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı.

Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL Kadıköy'de üç bin kitap ve çalışma alanlarıyla çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışını Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve çocuklar yaptı.

Kadıköy Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete açıldı. Açılış programına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Açılış programının sunuculuğunu çocukların yaptığı kütüphanede hikaye, öykü ve roman türlerinden oluşan üç bin kitaba ulaşılabilecek. Açılan kütüphane aracılığıyla çocuklar hem okuma alışkanlığı kazanacak hem de sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak. Kütüphane içerisinde yer alan binlerce kitabın yanı sıra etkinlikler yapabilecekleri atölyelerde hizmete girecek.

"Bir çocuk dahi burada kitap okusa yatırımların karşılığını almışız demektir"

Açılış sonrası konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Senede bir çocuk dahi buraya gelerek kitap okursa yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını almışız demektir. Belki de bu sayede o çocuğun hayatı değişecek. Dünyaya bakışı ve geleceği değişecek. Biz bunu amaçlıyoruz. Ayrıca burada okuma günleri yapacağız. Yazarları getireceğiz. Çocukların okudukları eser sahipleri ile tanışmalarını sağlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bırakmış olduğu çocuk bayramını, çocuklara bir şeyler hediye ederek kutlamayı doğru bulduk. Bunu başarı bildiğimiz için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı
Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı
Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı
Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı

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23 Nisan, Kadıköy, Kitap, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 23 Nisan öncesi Defne Park Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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