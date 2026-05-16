Hasankeyf\'te "Kadim Şehirler Yolu Projesi" hayata geçirildi

Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde hayata geçirilen "Kadim Topraklar Projesi" Hasankeyf'te düzenlenen tanıtımla açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici'nin de katıldığı törenle Şırnak ve Batman illerini kapsayan, İpek Yolu eksenli tematik rota resmen hayata geçirildi.

Bakan Şimşek, bölgenin binlerce yıllık medeniyet birikimine dikkat çekerek, projenin sıradan bir etkinlik olmadığını, bu coğrafyayı tarihi, kültürü ve hikayesiyle dünyaya yeniden tanıttıklarını söyledi. Roma'dan Bizans'a, Artuklu'dan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu toprakların dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olduğunu belirten Şimşek, "Batman, son yıllarda önemli gelişim kaydetti. İlin nüfusu 660 bini aştı ve büyükşehir olma yolunda ilerliyor. AK Parti hükümetleri döneminde kente yaklaşık 90 milyar liralık kamu yatırımı yapıldı. Devam eden projeler ise 28 milyar lira büyüklüğünde. Geçmişte tek fabrikayla sınırlı olan üretim kapasitesi bugün 20 binden fazla istihdama ulaştı. Yeni OSB projeleriyle birlikte Batman, daha fazla göç alması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin turizmde küresel başarı elde ettiğini değerlendiren Şimşek, ülkenin 2002'de 20'nci sıradayken bugün turist sayısında dünyada 4'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Geçen yıl 64 milyon turist ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini anımsatan Şimşek, "Ancak bu büyüme bölgelere eşit dağılmadı. Güneydoğu Anadolu, turizmden henüz yeterince pay alamadı. Bölgeye gelen yabancı turist oranı düşük, kalış süresi de kısa. Bölgedeki güvenlik ortamının iyileşmesiyle turizm hızla gelişecek. Genç nüfus da ekonomik büyüme açısından büyük avantaj sundu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin büyüme motoru olacak. Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Ani Harabeleri, Mardin taş evleri, Midyat manastırları, Rumkale, Diyarbakır surları, Cudi Dağı. Bu zenginlik dünyada nadir bulunuyor. Turizm çeşitliliğinin artırılmasıyla bölge, cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Batman'da otel doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını açıklayan Şimşek, yatırımcılara çağrıda bulunarak bölgede özellikle nitelikli konaklama tesislerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şimşek, konuşmasının sonunda Batman Petrolspor'u 1. lige yükselmesi nedeniyle tebrik ederek, kulübün Süper Lig hedefinde de başarılı olmasını temenni etti.

Bakan Şimşek, Batman-Şırnak rotasıyla başlatılan "Kadim Şehirler Yolu Projesi"nin ilerleyen dönemde genişletileceğini belirterek, bölgenin hem yerli hem yabancı turistler için güçlü bir destinasyon haline getirilmesinde kararlı olduklarını söyledi. - BATMAN