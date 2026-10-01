Kadın sanatkarların gelenekli sanat sergisi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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Kadın sanatkarların gelenekli sanat sergisi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açıldı

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Kadın sanatkarların gelenekli sanat sergisi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi\'nde açıldı
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Kadın sanatkarların gelenekli sanat eserleri, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Hat, tezhip, minyatür, ebru, katı ve çini eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yaşayan Miras Okulu işbirliğinde hazırlanan "Ankara'nın Kadın Sanatkarlarının Elinden Gelenekli Sanatlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergide, hat, tezhip, minyatür, ebru, katı ve çini sanatlarından eserler sergilendi.

Serginin açılışında konuşan HBV Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selcan Teke, kadın sanatkarların görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların çalışmalarıyla yalnızca eser üretmediğini belirten Teke, "Sanatkarlar kadın ruhunun inceliğini, sabrını, detaycılığını ve görünürlüğünü de ortaya koyuyor. Halk eğitim merkezleri ve belediyelerdeki atölyelerde çalışarak ya da kendi imkanlarıyla eserler üreterek kadın olmanın ayrıcalığını da sergilemiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Sergi 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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