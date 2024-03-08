Kadın temasının işlendiği 'Güzelliğin Büyüsü' sergisi sanatseverlerle buluştu
ANKARA - Kadın temasının işlendiği 'Güzelliğin Büyüsü' sergisi kadınlar gününde sanatseverlerle buluştu.
Kazakistanlı sanatçı Zeren'in kişisel sergisi 'Güzelliğin Büyüsü' Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde açıldı. Köktuğ Kazak Kültür Derneği, Gökyay Vakfı ve Zeren'in işbirliğiyle açılan sergide ressamın tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve kağıt üzerine mürekkep tekniği ile yapılan çalışmaları sergileniyor. Kadın temasına yer verilen sergi 8 Mart tarihine kadar açık kalacak.
"Kadınlar günü olması nedeniyle sergiyi de bugüne denk getirdik"
Genellikle yağlı boya ile çalıştığını dile getiren sanatçı Zeren, "Eserlerim zarif müzik enstrümanları çalan kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlar günü olması nedeniyle sergiyi de bugüne denk getirdik. Köktuğ Kazak Kültür Derneği ile organizasyonu gerçekleştirdik. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Gökyay Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Açılış gününde de tablolarım baya ilgi gördü. 8 Mart gününe kadar sergim devam edecek" diye konuştu.
Müze müdürü Duygu Nur Sapaz ise ilk kez kadın bir sanatçıyla kadınlar gününde, kadın temasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da vakıf olarak kadın sanatçılarla resim sergisi açmak istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kadın temasının işlendiği 'Güzelliğin Büyüsü' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?