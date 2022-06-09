Kadına yönelik şiddeti sokak performansı ile protesto ettiler

Tunceli'de kadına yönelik şiddeti anlatmak için sokak performansı sergilendi

TUNCELİ - Tunceli Belediyesi tiyatro grubu, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için sokak performansı sergiledi. Bir kadının gelinlik giydiği etkinlikte baba, eş, komşu, abi kılığında ve siyahlar içindeki 4 erkek de kadını iplerle esir aldı. Etkinliğin sonunda bir çocuk kadını saran ipleri makasla keserek kadını esaretten kurtardı.

Kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerin başında gelen Tunceli'de belediye tiyatro grubu oyuncuları yeraltı çarşısı üzerinde tiyatro etkinliği ile kadına yönelik şiddeti anlattı. Etkinlikte baba, eş, komşu, abiyi canlandıran ve siyahlar içindeki 4 erkek kadını bağladıkları iplerle esir aldı. Kadın iplerden kurtulmaya çalışırken bir çocuk elindeki makasla ipleri keserek kadını esaretten kurtardı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören etkinliğin sonunda bir konuşma yapan tiyatro grubu yönetmeni Yılmazcan Şare, "Bizlerin talebi kadına yönelik şiddetin durdurulması için acilen yasal düzenlemeler yapılıp uygulamaya geçirilmelidir. Yeni yetişen genç nesillerin bu konuda gerekli eğitim altyapısının oluşturulması gerekiyor. Yine toplumsal bilinç ve hassasiyetin oluşturulması için gerekli olan ne varsa yapılmalıdır. Yaşama hakkı elinden alınmış bütün kadınların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.