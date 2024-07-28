Kadınlar Hakimiyet Kurdu, Erkekler Köyü Terk Etti

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Bu köyde kadınlar hakimiyet kurdu, erkekler mehterle köyü terk etti

523 yıllık gelenek renkli görüntülere imza attı

BURSA - Bursa'nın 721 yıllık Kozluören Mahallesi'nde 523 yıldır yapılan gelenek ile köyün yönetimini kadınlar devraldı. Sabah saatlerinden itibaren köy girişini kapatan jandarma ekipleri erkeklerin girmesini engelledi. Köydeki işleri eşlerine teslim eden erkekler yağlı güreş müsabakalarını izlerken kadınlar ise 1 günlüğüne saltanat sürdü.

Bursa'da geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 721 yıllık Kozluören Mahallesi'nde 523. Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav şenliği renkli görüntülere imza attı. Sabah saatlerinden itibaren köy meydanında toplanan erkekler camiden yapılan anonsla köydeki işlerini eşlerine teslim etti. Muhtar, mührünü eşine teslim ederken, kahvehaneci de tepsisini eşine vererek kolaylıklar diledi. Mehter takımı eşliğinde köyden ayrılan erkekler, köyün dışında hazırlanan yağlı güreş müsabakalarını izledi. Jandarma ekipleri ise köy girişlerini tutarak erkeklerin geçişini yasakladı. Kadınların hakimiyetine geçen köyde ise, kimi kadınlar eşlerinden devraldığı işleri sürdürürken diğer kadınlar ise meydanda toplanarak doyasıya eğlendi. Gün içerisinde kahvede oyun oynayan, salıncakta sallanan kadınlar, çeşitli illerden gelen sadece kadınlara daha önceden hazırladıkları, etli bulgur pilavı ve ayran ikram etti. Akşam saatlerine kadar köye girişleri kesinlikle yasak olan erkekler ise zamanlarını köy dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izleyip gelen davetlileri ağırlamakla geçirdi.

"Atalarımız savaşa giderken köyü kadınlara emanet etmiş"

523 yıllık geleneğin çıkış hikayesini anlatan Kozluören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan, "Maddi imkansızlıklalar nedeniyle bir süredir yapamadığımız geleneğimizin 523'üncüsünü bu yıl yapıyoruz. Bununla birlikte sabah saatlerinde protokolümüz ile birlikte mehter takımı eşliğinde köyden ayrıldık. Kadınlarımıza köyümüzü teslim ettik. Muhtarın eşi muhtar, bakkalın eşi bakkal, kahvehanecinin eşi kahvehaneci oldu. Köyümüze gelen misafirlerimize onlar hizmet edecek. Eskiden atalarımız savaş zamanı erkekler yokken kadınlarımız kendi ayaklarının üzerinde dursun diye böyle bir gelenek bırakmış. Biz de bu geleneği yaşatıyoruz" dedi.

"Kadınlar saltanat sürecek"

Kozluören Muhtarı Mehmet Çalışkan'ın eşi Emine Çalışkan, "Eşim bana mührünü teslim etti ve bugün muhtar oldum. Erkeklerimizi dışarıya yolladık, bir günlüğüne kadınlarımız saltanat sürecek. Köyümüze gelen misafirlerimizi ağırlayacağız, kendi aramızda bir eğlence organize ettik. Erkekler de köyün dışında yağlı güreş müsabakalarını seyredecek. Akşam 18.00'a kadar yoklar çok şükür. Şu an gelseler de içeri alınmayacaklar, köy girişinde jandarma ekipleri bekliyor. Onlar orada giriş çıkışları kontrol ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu köyde herkes Gül Hatundur"

Yıllar süren geleneği savaş zamanı kadınların köyü idare etmesinden kaynakladığını ifade eden, "Fatma Özdaş, "Köyümüz 700 yıllık eski bir köy. Köyümüzü kuran Abdal Mehmet, savaşa giderken köyü hanımı Gül Hatun'a devretmiş. Kendisi de savaşa katılmış. Bizde burada aynı şekilde bu geleneği devam ettirmekteyiz. Eskiden savaş zamanında erkekler köyü terk ettiği zaman kendi yemeğimizi kendimiz yapmışız. Bu köyde herkes Gül Hatundur. Bizde bu hikaye üzerine geleneğimizi korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.