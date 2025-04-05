Kadınlar Kenevirden Sanat Üretiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınlar Kenevirden Sanat Üretiyor

Samsun'da kadınlar, kenevir lifleriyle süs eşyaları yaparak sıfır atık projelerine katkı sağlıyor.

05.04.2025 11:17
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Samsun'da kadınlar, kenevir lifleri ve atıklarından süs eşyası yapıyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki kadınlar, kenevir lifleri ve atıklarını sanata dönüştürüyor. Kadınlar, kenevir lifleri ve atıklarından çanta, duvar süsü, masa örtüsü ve çeşitli dekoratif ürünler yapıyor.

Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, kenevirin kadim bir bitki olduğunu söyledi.

Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde kenevir üretiminde artış olduğunu ve bu doğrultuda kenevirle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Yıldırım, "Enstitümüzce bir atölye kurduk. Kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla doğal boyama çalışmaları yaptık. Kenevirin kendi yağını kullanarak yaptığımız sabun çalışmaları var. Kenevir liflerini kaynatarak yaptığımız doğal kağıtlarımız var. Kağıtların üzerinde yaptığımız ebru ve hat çalışmalarımız oldu. Keneviri enstitü olarak geniş çaplı çalışma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Yıldırım, kenevir lifleri ve atıklarını sanata dönüştürdüklerini belirterek, "Kenevir lif ve atıklarından sanatsal ürünler çıkarıyoruz el sanatları atölyemizde. Bir kenevir kız çalışması yaptık. Yaklaşık bir aya yakın bir sürede çalıştık bu kızımızı. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne atıfta bulunmak amacıyla oradaki hayvanların ve bitki familyasına dikkat çekmek amacıyla orayı da çalıştık. Kenevir bitkisi, sıfır atığa çok uygun bir bitki. Her aşamasında farklı bir çalışma bulunan bir bitki. O yüzden şu anda revaçta." ifadelerini kullandı.

Kenevirden Amazon kadını figürü yapıldı

Yıldırım, kenevir liflerinden yaptıkları Amazon kadını figürleriyle ilgili bilgi vererek, "Yapıştırıcılar ve kenevirin kendi doğal lifleri kullanılarak yapılan bir çalışma. Model, aynı zamanda Amazon kadınını temsil ediyor. Samsun'da da bir Amazon köyü var ve Amazonlara ait farklı hikayeler var. Biz de ona atıfta bulunmak amacıyla böyle bir karakter ortaya çıkardık." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin ilk tescilli Narlısaray ve Narlı kenevir çeşitlerine atıfta bulunarak Amazon kadını figürüne "Nazlı Saray" adını verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Kenevirden Sanat Üretiyor - Son Dakika

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