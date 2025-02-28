Kadınlar Yozgat'ta Kendi İşlerini Kurma Yolu Açıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınlar Yozgat'ta Kendi İşlerini Kurma Yolu Açıyor

Yozgat'ta kursa katılan kadınlar, el işi eğitimleri ile hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi olmayı hedefliyor.

28.02.2025 16:01
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Yozgat'ta kadın kursiyerler, kendi işinin patronu olmayı hedefliyor

YOZGAT - Yozgat'ta kadınlar, uzun süre bekledikleri kurs açılınca hayallerini gerçekleştirmek için imkan buldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından el işi eğitimleri veriliyor. Rölyef, dikiş, çini, el ve makine nakışları gibi alanlarda hizmet veren kursa katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de boş zamanını değerlendiriyor. Ev işlerinin ardından kendine ayırdıkları zaman diliminde hobi sahibi olan kursiyerler, aldıkları eğitimi profesyonelliğe dökmek istiyor. Kursta üretilen el sanatları ürünlerini satarak kazanç elde imkanı bulunan kadınlar, öğreticilerden püf noktalar öğrenerek pratiğe döküyor.

Usta öğretici Fermude Kayhan "Katılım gayet iyi. Ev hanımları işlerini toparlayınca geliyor. Biçki dikiş, rölyef, çini, el nakışları gibi pek çok alanda eğitim veriyoruz. Kursiyerler ne öğrenmek istiyorsa biz onu göstermeye hazırız" dedi.

El Sanatları Öğretmeni Zeynep Kızılay "El sanatları, makine nakışı, lefkare, Türk nakışları alanında çalışıyorum. Şu an hanımlarla cam tepsiler, masa örtüleri yapıyoruz. Ayrıca burada yaptıkları ürünleri satıp ev ekonomisine katkı sağlayabilirler. 20-25 civarı kursiyerimiz var. Talepler güzel. Sabah 09.00'dan öğleden sonra 16.00'ya kadar kursumuz açık" şeklinde konuştu.

Kursiyer Fatma İlbay ise, "Kursa yeni başladım. Çini, rölyef eğitimi alıyorum. Kurs bittikten sonra öğretici belgemi alıp, oturduğum yerde kendi memleketimde kurs açıp halkımızı buraya yönlendirmek istiyorum. Uzun zamandır burada böyle bir kurs yoktu. Buraya gelip kendimizi geliştiriyoruz, sosyalleşiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Yozgat'ta Kendi İşlerini Kurma Yolu Açıyor - Son Dakika

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