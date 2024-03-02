Kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan "Kuş Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, 2 ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de sahnelenecek.
Ünlü gastronomi araştırmacısı Şefika Günyel ve deneyimli tiyatro oyuncusu Ayşegül Başkan, "Kuş Hikayesi" adlı etkileyici bir tiyatro oyunuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan oyun, 2 Mart ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de sahnelenecek.
"Kuş Hikayesi", Şefika Günyel'in yaşamından ilham alan ve kadınların hayatta karşılaştıkları engellere ve bu engelleri nasıl aştıklarına dair ilham verici bir hikaye sunuyor. Oyun, bir kadının hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi ve bu mücadelede karşılaştığı zorlukları konu alıyor.
Oyunun yazarı ve yönetmeni Serkan Ateş, deneyimli bir ekiple birlikte çalıştı. Yardımcı yönetmen Arda Akoğul, dekor tasarımcısı Ozan Tekcan, kostüm tasarımcısı Dell'Arte ekibi, müzikleri Arif Can Polat, teknik sorumlusu Umut Taran ve koreografı Serhan Atak tarafından oyunun her detayı özenle hazırladı. Afiş tasarımı ise Yaren Ateş tarafından gerçekleştirildi.
"Kuş Hikayesi", kadınların toplumdaki rolünü ve yaşadıkları sorunları ele alan önemli bir oyun. Oyun, kadınların güçlerini ve potansiyellerini fark etmelerine ve hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmelerine ilham vermeyi amaçlıyor.
2 ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde gerçekleşecek olan "Kuş Hikayesi"ni izlemek için BiletiniAl platformu üzerinden biletlerinizi temin edebilirsiniz.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 'Kuş Hikayesi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.
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Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına geçildiğini açıkladı. Kulede yapılacak çalışmaların yaklaşık 1 yıl süreceği ve restorasyonun tamamlandıktan sonra ziyaretçilere açılacağı belirtildi. Makedon Kulesi, Roma döneminden kalma bir yapı olup, tarihi süreç ve görsellerle ziyaretçilere sunulacak.
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Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren Art Dubai'nin 17. edisyonu, 3 Mart'a kadar devam edecek. Fuarda Arjantinli sanatçı Florencia S.M. Brück'ün yapay zeka ve minyatür sanatını birleştiren 9 eseri sergilendi. Eserler, yapay zeka robotu Chatgpt ile oluşturuldu ve Blockchain teknolojisiyle NFT olarak hazırlandı. Ayrıca, Art Dubai, Gazze'deki sivillere destek amacıyla fon toplama kampanyası düzenliyor.
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