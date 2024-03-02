Kadıköy Yeldeğirmeni\'nde \'Kuş Hikayesi\' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kültür Sanat

Kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan "Kuş Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, 2 ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de sahnelenecek.

Ünlü gastronomi araştırmacısı Şefika Günyel ve deneyimli tiyatro oyuncusu Ayşegül Başkan, "Kuş Hikayesi" adlı etkileyici bir tiyatro oyunuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan oyun, 2 Mart ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de sahnelenecek.

"Kuş Hikayesi", Şefika Günyel'in yaşamından ilham alan ve kadınların hayatta karşılaştıkları engellere ve bu engelleri nasıl aştıklarına dair ilham verici bir hikaye sunuyor. Oyun, bir kadının hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi ve bu mücadelede karşılaştığı zorlukları konu alıyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Serkan Ateş, deneyimli bir ekiple birlikte çalıştı. Yardımcı yönetmen Arda Akoğul, dekor tasarımcısı Ozan Tekcan, kostüm tasarımcısı Dell'Arte ekibi, müzikleri Arif Can Polat, teknik sorumlusu Umut Taran ve koreografı Serhan Atak tarafından oyunun her detayı özenle hazırladı. Afiş tasarımı ise Yaren Ateş tarafından gerçekleştirildi.

"Kuş Hikayesi", kadınların toplumdaki rolünü ve yaşadıkları sorunları ele alan önemli bir oyun. Oyun, kadınların güçlerini ve potansiyellerini fark etmelerine ve hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmelerine ilham vermeyi amaçlıyor.

2 ve 15 Mart tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni'nde gerçekleşecek olan "Kuş Hikayesi"ni izlemek için BiletiniAl platformu üzerinden biletlerinizi temin edebilirsiniz.