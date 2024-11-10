Kadınların Hikayesi: Sessizliğin Sesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınların Hikayesi: Sessizliğin Sesi

Prof. Dr. Semra Çevik'in şiddet mağduru kadınları anlattığı 'Sessizliğin Sesi' sergisi Ankara'da.

10.11.2024 10:17
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Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semra Çevik'in şiddet mağduru kadınların mücadelesine ve gücüne ilişkin hikayeleri anlattığı kadın portrelerinden oluşan resim sergisi "Sessizliğin Sesi" Ankara'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şiddete maruz kalan kadınların hikayelerine odaklandığı resimlerle tanınan Çevik, daha önce de "Etkisiz Eleman" adıyla açtığı sergide "konuşamayan", "bastırılan" kadınları anlattı.

Çevik, Keskinok Sanat Vakfı'ndaki son sergisi "Sessizliğin Sesi"nde ise bir şekilde temas ettiği ve hikayelerini dinlediği, çoğunluğu şiddet mağduru kadınların portrelerini bir araya getirdi.

Pastel boya ve karma teknikler kullanan, sergisinde 37 kadın ve 3 erkek portresine yer veren Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların sesi olmak, seslerini evrensel boyutta resimle duyurmak istediğini söyledi.

Resimlerindeki kadınların hikayelerine bir şekilde tanık olduğunu belirten Çevik, "Her biri kendi hikayesini anlatıyor. Sessizler ama sergiyi gezenler onların sesini, hikayelerini renkle, çizgiyle duyarlar." ifadelerini kullandı.

"Sıkıntıları yaşayan kadınların" portrelerini yapmayı tercih ettiğini ve bunu yaparken erkeği de dışlamadığını aktaran Çevik, "İki çift cinsiyet olarak var olmak zorundayız ve bu birlikteliği de bazı resimlerde dile getirmeye çalıştım. Bazılarında figürler de var, bazılarında sadece portreler var. Kadınların bakışlarıyla, gözleriyle, seslerini, yaşadığı duygularını anlatmaya çabaladım." dedi.

Resimlerde "kirletmeden" canlı renkler kullandığını kaydeden Çevik, hikayelerde söndürülmeye çalışılan renkleri, canlı renklerle gün yüzüne çıkartmaya çalıştığını dile getirdi.

Çevik'in akrilik karışık teknikle yaptığı resimlerin yanı sıra çini tabletler üzerine de aynı hikayeyi işlediği "Sessizliğin Sesi" resim sergisi, pazar ve pazartesi hariç 13.00-19.00 arasında 7 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınların Hikayesi: Sessizliğin Sesi - Son Dakika

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