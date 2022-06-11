Kadınların hobisi sanata dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların hobisi sanata dönüştü

11.06.2022 08:50

Kadınların hobisi sanata dönüştü Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından 3 yıllık çalışma sonunda hazırlanan el emeği ürünler, yapılan sergide sanat severlerin beğenisine sunuldu Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Kadınların hobisi sanata dönüştü

Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından 3 yıllık çalışma sonunda hazırlanan el emeği ürünler, yapılan sergide sanat severlerin beğenisine sunuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Onikişubat ilçesinde girişimci kadınlar tarafından açılıp başta ev kadınları olmak üzere farklı meslek dallarına sahip kadınların buluşma noktası haline gelen atölyede, kadınlar el becerilerini sanata dönüştürdü. 3 yıllık çalışma neticesinde yüzlerce kadının hazırladığı birbirinden farklı ürünler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayça Öksüz ve Gülnur Beyit'in iş birliği ile kadınlara yönelik 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Atölye Zeytin'de, kursiyerler hazırladıkları birbirinden özel ürünleri sergileme fırsatı yakaladı.

İçerisinde boyama tekniklerinden, nakış derslerine, filografiden ebru sanatına, kağıt rölyeden daha birçok alanda Kahramanmaraşlı hanımlara eğitim veren atölyede, yıl boyu yapılan el emeği eserleri sergilendi.

Pandemiden dolayı bu tür sergiyi daha önce yapamadıkları belirten ve kadınların sanatı öğrenmesi için gayret ettiklerini ifade eden Ayça Öksüz, "Bizim buradaki hedefimiz Kahramanmaraşlı kadınlara yeni sanat dalları ve hobiler kazandırmak. Alanında uzman sanatçılar ve hocalarımızı da hanımlarda buluşturmaktır. Aynı zaman da gönüllü turizm elçiliği de yapmaya çalışıyoruz. Kadınlara burada meslek edindirme gayretindeyiz ve buradan çıkan markaları da sosyal medyalarda satışa çıkarıyoruz. Bir diğer önemli katkımız ise 0 atık projesi. Modası geçmiş ve kullanmaktan yıpranmış ürünleri restore edip yeni bir ürün ortaya çıkarıyorlar" dedi.

Çini, filografi, nakış gibi derslerin yanı sıra mutfak atölyelerinin de olduğunu ifade eden Öksüz, "3 yıllık emeğimizin sergisini yapıyoruz. Buradaki ürünlerimizin tamamı kendi kadınlarımızın kendi ürünleri ve satılan ürünlerle de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Elinde işi olmayanın gözünde yaşı eksik olmaz diye bir düsturumuz var ve buraya gelen kadınlarımız bir nevi de psikolojik destek oluyor" dedi.

Kadınların hobisi sanata dönüştü
Kadınların hobisi sanata dönüştü
Kadınların hobisi sanata dönüştü
Kadınların hobisi sanata dönüştü
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli Belediye Başkanından Cumhurbaşkanı Modeli
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınların hobisi sanata dönüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 08:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınların hobisi sanata dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement