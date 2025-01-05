Kadir Köprücü ve Atı Berat\'ın Hikayesi

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Bayburt'ta cirit sporcusu Kadir Köprücü'nün "Berat" ismini verdiği atıyla paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

Kentte yaklaşık 200 yıldır atçılıkla ilgilenen Köprücü ailesinin fertlerinden Kadir Köprücü, at sevgisini gelecek nesillere taşımak amacıyla merkeze bağlı Kurcakol köyünde bu kültürü devam ettiriyor.

Köydeki çiftlikte ziyaretçilerin atlarla buluşmasını sağlayan Köprücü, atıyla kurduğu dostluğu da bir süredir "atla_yaşam" adlı sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Videoları ilgi gören Köprücü, küheylanla kurduğu dostluğu gözler önüne seren görüntüler çekmeyi sürdürüyor.

Atlara olan sevgisini insanlara ulaştırmak isteyen Köprücü'nün paylaştığı videolar izleyenleri gülümsetiyor.

Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Kadir Köprücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihinde atların önemli yeri olduğunu ve onlara gereken değerin bugün de verilmesi gerektiğini söyledi.

Dedesinden ve babasından gördüğü at sevgisinin kendisinde de olduğunu anlatan Köprücü, "Ne hırs ne rekabet, bizimkisi yadigar bir sevda. Biz dedemizden, atamızdan at sevgisini gördük. Bu sevdamızı kendimize borç bildik ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bugüne kadar sahip olduğu tüm atların kendisi için özel anlam taşıdığını ifade eden Köprücü, "Berat"la çok daha farklı bir bağ kurduğunu dile getirdi.

"Bu sevgiyi Berat'la insanlara ulaştırmanın da gururunu yaşıyorum"

Ciritçi Kadir Köprücü, "Berat"ın dizginlerini çözmesine rağmen yanından ayrılmadığını ve seslenince koşarak geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Biz atlara karşılıksız gönül veriyoruz, onlar da sevildiklerini anlıyorlar. Berat'la öyle bir bağımız oluştu. Berat'la çektiğim bir videoyu da sosyal medyaya yükledim. Bayağı bir ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden tebrik mesajları aldım, telefonlar geldi. Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi Berat'la insanlara ulaştırmanın da gururunu yaşıyorum."

Türk kültüründe atlara verilen önemi göstermek amacıyla sosyal medya hesabı oluşturduğunu dile getiren Köprücü, "Buradaki yaşantımı, atlarla olan bağımı elimden geldiğince insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Çok sayıda da takipçim var. Bu sevdayı insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Ben seviyorum, emek veriyorum dolayısıyla bu sevgimi de insanlara göstermek istiyorum. Berat ismini verdiğim küheylanla olan ilişkimiz, bağımız da sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Dolayısıyla amacıma kavuşmuş olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.