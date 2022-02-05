Üye Girişi
'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika

'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı

05.02.2022 09:27

'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı Kars'ta 'Kafkas Dansı' karla buluştu.

'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı

KARS - Kars'ta 'Kafkas Dansı' karla buluştu. Kar üzerinde bir birinden güzel figürleri sergileyen Kafkas ekibi, kente gelen Turistik Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bir gün yaşattılar.

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresleriyle Kars'a masalsı yolculuk sürerken, kentte gelen turistler, Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibinin Kafkas dansıyla karşılanıyor. Kafkas ekibin gösterisiyle karşılanan turistler, tarihi bölge de Kafkas ekibine eşlik ediyor.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Kış sezonunda Kars'ta yoğun bir program geçiyor. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspres, hava yolları, kara yollarıyla şehrimize insanlar geliyor. Tabi şehrimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkaran çalışmalar oluyor. İlgili bakanlıklar ve ilgili müdürlükler kendilerine özel çalışmalar hazırlıyor. Tabi bununla birlikte Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde Kafkas halk danslarıyla, mahalli folklor ekipleri çekimleri oluyor. İnsanlarda bu görsel şova katılım sağlıyor. Güzel Kars'ımızı güzel yerlere taşımak için güzel çekimler oluyor" dedi.

Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibin gösterisine eşlik eden turistler, bol bol fotoğraf çekerken, Kafkas dansının karla bütünleşmesine de şahitlik ettiler. Kafkas ekibin 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' gösterisi ve Onuncu yıl Marşı'yla misafirler adeta birlik beraberlik vurgusu yaptı.

'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı
'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı
'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı

YORUMLAR
500

Doğu Ekspresi, Turizm, Kars, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:18 Ateşe verilmiş valizden erkek cesedi çıktı
09:04 Düzce'de buzlanma sebebiyle 25 araç birbirine girdi: 2 yaralı
09:03 Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı
08:57 Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor
08:49 Teoman son anda kurtuldu! Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 09:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: 'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement