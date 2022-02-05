'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika

'Kafkas Dansı' karla buluştu, Doğu Ekspresi yolcuları unutulmaz bir gün yaşadı

KARS - Kars'ta 'Kafkas Dansı' karla buluştu. Kar üzerinde bir birinden güzel figürleri sergileyen Kafkas ekibi, kente gelen Turistik Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bir gün yaşattılar.

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresleriyle Kars'a masalsı yolculuk sürerken, kentte gelen turistler, Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibinin Kafkas dansıyla karşılanıyor. Kafkas ekibin gösterisiyle karşılanan turistler, tarihi bölge de Kafkas ekibine eşlik ediyor.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Kış sezonunda Kars'ta yoğun bir program geçiyor. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspres, hava yolları, kara yollarıyla şehrimize insanlar geliyor. Tabi şehrimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkaran çalışmalar oluyor. İlgili bakanlıklar ve ilgili müdürlükler kendilerine özel çalışmalar hazırlıyor. Tabi bununla birlikte Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde Kafkas halk danslarıyla, mahalli folklor ekipleri çekimleri oluyor. İnsanlarda bu görsel şova katılım sağlıyor. Güzel Kars'ımızı güzel yerlere taşımak için güzel çekimler oluyor" dedi.

Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibin gösterisine eşlik eden turistler, bol bol fotoğraf çekerken, Kafkas dansının karla bütünleşmesine de şahitlik ettiler. Kafkas ekibin 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' gösterisi ve Onuncu yıl Marşı'yla misafirler adeta birlik beraberlik vurgusu yaptı.