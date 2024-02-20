Kağızman, doğa tutkunlarının yeni rotası haline geldi

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Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Çemçe-Madur bölgesindeki dağlar, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla doğa tutkunlarının yeni rotası oldu.

El değmemiş tabiatıyla dikkati çeken Kağızman, vadileri, dağları, akarsuları ve endemik türleriyle her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

İlçede yıllarca terörle anılan Çemçe ve Madur bölgesi de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuştu.

Yapılan çalışmalarla turizmin hareketlendiği bölge, Iğdır ve Kars başta olmak üzere çevre illerden gezi gruplarını ağırlıyor.

Rehberler eşliğinde dağlara çıkan doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda saatlerce yürüyüp zirve tırmanışları yapıyor.

Bölgeye, Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) ve Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (IDABIS) koordinesinde tur düzenlendi.

Karlı arazide zorlu yolculuk yapan katılımcılar, tırmandıkları 2742 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı.

"Burası harika bir yer ve çıkılacak çok güzel dağları var"

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, Çemçe-Madur bölgesinin kışın ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

İlçede turizmi hareketlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Koçak, "Kars, Kağızman ve Iğdır'dan gelen arkadaşlarla çok güzel bir etkinlik yaptık. Kağızman'ın coğrafyası çok güzel ve zirveye başarıyla çıktık. Bütün dağcıların bu bölgeye gelmesini istiyorum, burası harika bir yer ve çıkılacak çok güzel dağları var." dedi.

Dağcı Onur Benli de katıldığı etkinlikle keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

Benli, "Biraz kar, biraz çayır, biraz da ormanların arasında tatlı bir yürüyüş yaptık. Buranın teknik zorluğu yok herkes buraya çıkabilir." diye konuştu.

Mir Kasım Yalçın da Iğdır'dan geziye katıldığını ve Kağızman'ın coğrafyasından çok etkilendiğini dile getirdi.