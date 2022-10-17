KAHRAMANMARAŞ - Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 8'incisi düzenlenen Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı 4 günde yaklaşık 100 bin kitapsever ziyaret etti.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan ve " Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ile yazarın katıldığı fuarda, yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinlikler de organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, fuarın beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti.

Fuara başlarken 300 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 100 bin rakamına ulaşmışız. Öyle tahmin ediyorum ki hedefimizin üstünde bir ziyaretçi olmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 30 bin civarında öğrencimizin buraya taşınmasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizle öğrencilerimize farklı konularda etkinlik ve desteklerimiz var. Bu fuarı değerli ağabeyimiz Sezai Karakoç anısına düzenledik. Çünkü Sezai Karakoç Anadolu'muzun yetiştirdiği çok önemli bir fikir insanı ve fahri hemşerimiz. Öğrenci, genç ve hemşerilerimizin buradaki ilgi ve ziyaretleri bizi son derece mutlu etti."

Fuar, 23 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek.