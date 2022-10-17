KAHRAMANMARAŞ - Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı

17.10.2022 20:25

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 8'incisi düzenlenen Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı 4 günde yaklaşık 100 bin kitapsever ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 8'incisi düzenlenen Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı 4 günde yaklaşık 100 bin kitapsever ziyaret etti.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan ve " Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ile yazarın katıldığı fuarda, yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinlikler de organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, fuarın beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti.

Fuara başlarken 300 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bugün arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 100 bin rakamına ulaşmışız. Öyle tahmin ediyorum ki hedefimizin üstünde bir ziyaretçi olmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 30 bin civarında öğrencimizin buraya taşınmasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizle öğrencilerimize farklı konularda etkinlik ve desteklerimiz var. Bu fuarı değerli ağabeyimiz Sezai Karakoç anısına düzenledik. Çünkü Sezai Karakoç Anadolu'muzun yetiştirdiği çok önemli bir fikir insanı ve fahri hemşerimiz. Öğrenci, genç ve hemşerilerimizin buradaki ilgi ve ziyaretleri bizi son derece mutlu etti."

Fuar, 23 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Sezai Karakoç, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KAHRAMANMARAŞ - Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement