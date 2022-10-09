Kahramanmaraş haberleri... Adana'da öğrendi, Kahramanmaraş'ta satıyor

Adana'da öğrendi, Kahramanmaraş'ta satıyor

Küçük tezgahında bici bici tatlısı yapıp satan kadın aile ekonomisine katkı sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki küçük tezgahta bici bici tatlısı yapan 3 çocuk annesi kadın, tatlıyı Adana'da öğrendiğini Kahramanmaraşlılara sevdirdiğini söyledi.

Daha önce Adana'da yaşadığı için bici bici tatlısı yapmayı öğrendiğini söyleyen Neslihan Gök, yol kenarındaki küçük tezgahında tatlıyı hazırlayıp satıyor. Tatlının, yaz mevsiminin önemli damak lezzetlerinden biri olduğunu söyleyen Gök, vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketildiğini ifade etti. Gök, "Adana ve Mersin'in sevilen lezzetini öğrenip Kahramanmaraşlılara da tattırmak istedim. Adana'da büyüdüm. Bir konser esnasında satış yaptım ve çok güzel geri dönüşler aldım. İş yerimi sordular. Ertesi günü bu şekilde tezgah açmaya başladım bir buçuk aydır yapıyorum. Kahramanmaraşlılar sevdi. Kirada oturduğum için evime azdan çoktan destek olmak istiyorum" dedi.

Eyüp Çamsarı ise "Ablamız burada bu tatlıyı sattığı günden beri gelip yemeye gayret ediyorum" diye konuştu.