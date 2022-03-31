Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır

Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat: "Camilerimizi temizliyor süslüyoruz ama, asıl camilerimizin süsü olan cemaatimizi bekliyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır hale getirildi. Camilerin minareleri, ses ve ışık sistemlerinin bakımdan geçirildiğini belirten Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, "Camilerimiz hazır, camilerimizi temizliyor süslüyoruz ama, asıl camilerimizin süsü olan cemaatimizi bekliyoruz" dedi.

Müftü Ali Canbolat, camilerin Ramazan'a hazır olduğunu belirterek, "Bu Ramazanı Şerif, 2 senelik aradan sonra bizleri daha güzel günler yaşatacak inşallah. Camilerimizin tamamında bu sene teravihimizi cemaat ile kılacağız. Normal saf düzenine geçip, o şekilde de Ramazanı yaşamaya gayret göstereceğiz. Ramazan öncesi camilerimizi halkımıza hazırlamak üzere temizliklerini yaptırıyoruz, gerekli tadilat tamirat onarım ne gerekiyorsa onlarla ilgili hazırlığımız devam ediyor. Ses düzenleri elektrikle ilgili problemler var ise ortadan kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Camilerimiz hazır, camilerimizi temizliyor süslüyoruz ama, asıl camilerimizin süsü olan cemaatimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'te mukabelelerin devam edeceğini vurgulayan Canbolat şunları kaydetti:

"Gerek cami görevlilerimiz gerek hafızlık kurslarımızdan yetiştirdiğimiz hafızlar tarafından okunan mukabeleler ile şenlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Ramazan Kuran ayıdır. Kuran ayı olan Ramazan'da çok daha önemli ehemmiyetli bir şekilde bu şekilde Kuran'ı okumaya dinlemeye anlamaya gayret göstereceğiz. Bununla birlikte Ramazan ayı elbette zekat, fitre, fidye ve yardımlaşma ayıdır. Bu konuda da bizler bir taraftan orucumuzu tutup rabbimizin rızasına kavuşmaya çalışırken, bir taraftan namazımızı eda etmeye çalışırken, etrafımızdaki garibi, gurebayı, fakiri ve yetimi de unutmadan, onlarında sofralarında bir lokma bir hissemizi olsun, bir sadakamız olsun diye elimizi üzerlerinden çekmeden, Ramazanı hep birlikte bayram havası içerisinde gayreti göstereceğiz."