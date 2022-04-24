Kahramanmaraş'ta kadın fırıncılar yöresel ekmekleriyle Kafkas kültürünü yaşatıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kadın fırıncılar yöresel ekmekleriyle Kafkas kültürünü yaşatıyor

24.04.2022 12:38
Kahramanmaraş'ta kadın fırıncılar yöresel ekmekleriyle Kafkas kültürünü yaşatıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'ndeki 6 fırını da Kafkas kökenli kadınlar işletiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'ndeki 6 fırını da Kafkas kökenli kadınlar işletiyor.

Kafkasya'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 150 yıl önce göç ederek Göksun ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Çardak Mahallesi'ne yerleşen Kafkasya kökenli vatandaşlar, bulundukları bölgede yaşam tarzları ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

Mahallede bulunan 6 fırını da Kafkas geleneğine göre kadınlar işletiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla fırınlarındaki ocağın ateşini yakan kadınlar, kültürlerine ait "hodutduruk", "hiyn", "halğuane", "hıngiliş", "dalnış" ve "bırımlı dalnış" adlı ekmek çeşitlerini topraktan yapılmış "hark" ismini verdikleri fırında pişiriyor.

Kadın fırıncıların ürettiği günde ortalama 2 bin ekmek hem lezzeti hem de doğallığından dolayı çevre il ve ilçelerden de alıcı buluyor.

59 yaşındaki fırıncı Yazgül Erdoğan, AA muhabirine, ata mesleği fırıncılığı Kahramanmaraş'ta yaşatmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz Kafkas kökenliyiz, Çeçenistan'dan geldik buraya. Yıllardır bu iş devam ediyor. Bu işi büyüklerimiz yapıyordu, ondan sonra bizlere kaldı. Erkek eli değdiği zaman bizim ekmeğimiz olmaz. Hep kadınlar yapar ve evine eşine çocuğuna etrafa yani bu kültürü devam ettiriyoruz. Sabah saat 05.00'te kalkıyorum, evde işimi bitiriyorum, aşağıya iniyorum fırınımı ateşliyorum, unumu eliyorum, hamurumu yoğuruyorum."

Fırınını 1993 yılından beri hiç kapatmadığını, çocuklarına da ekmek yapımını öğrettiğini dile getiren Erdoğan, "Bu ekmeği yapıyorlar, biliyorlar. Bu kültürümüzü hiç kaybetmemek için onlar da kendi çocuklarına daha sonra torunlarına öğretecekler ve şu an benim torunlarım bile yapıyor. Onlar geldiği zaman bana destek oluyor." diye konuştu.

"Bazı müşterilerimiz şaşırıyor 'Kadın fırıncı mı olur?' diye"

Rahime Cura, hem kültürlerini yaşattıklarını hem de gelir elde ettiklerini belirterek, yaptığı işte hiç zorlanmadığını ve fırıncılık mesleğini yorulmadan, severek yaptığını ifade etti.

Bazı müşterilerinin fırında çalışan kadın görünce şaşırdığını dile getiren Cura, "Bazı müşterilerimiz şaşırıyor 'Kadın fırıncı mı olur?' diye, bazıları ise çok güzel karşılıyor. 'Çok güzel yapıyorsunuz' diye genellikle müşterilerden övgüler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göksun Çerkez Kültür Derneği Başkanı Oktay Oğuz ise Çerkez ekmeğinin çevre illerden de alıcısının olduğunu söyledi.

Oğuz, geleneklerini devam ettiren fırıncı kadınların, ekmeği doğal olarak ürettiklerini sözlerine ekledi.

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Kahramanmaraş, Kafkasya, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta kadın fırıncılar yöresel ekmekleriyle Kafkas kültürünü yaşatıyor - Son Dakika


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