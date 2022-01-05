Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda "Tospik'in Hikayesi" adlı oyun çocuk izleyicisiyle buluştu.
Tospik'in ormanda arkadaşlarıyla süren serüvenini anlatan tiyatro oyunu 2 seans olarak çocuklara gösterimi yapıldı.
Oyuna, çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Kahramanmaraş'ta 'Tospik'in Hikayesi' çocuklarla buluştu - Son Dakika