Kalandar Kutlaması Trabzon\'da Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Kültür Sanat

Kostümleri giyindiler, Kalandar'ı kutladılar

Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak gecesi Kalandar kutlandı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak Kalandar için etkinlik düzenlendi. Birbirinden ilginç kostümleri ile kentin en işlek caddesinde renkli görüntüler oluşturan tiyatro grubu, torba atma geleneğini canlandırdı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde somut olmayan kültürel miraslardan biri olan Kalandar kutlaması geleneği yaşatıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin geleneklerinden biri olarak bilinen Kalandar kutlaması için Atatürk Alanı'nda program düzenlendi. Program öncesinde Trabzon Tiyatrolar Derneği üyeleri tarafından giyilen birbirinden ilginç kostümler ile kentin en işlek caddelerinden biri olan Uzun Sokak'ta Kalandar kutlandı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, torba atma geleneğini canlandırdı. İpe bağlanan bir torba ile işyerlerini ziyaret eden grup, maniler eşliğinde hediyelerini aldı.

Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte horon gösterisi ile keyifli anlar yaşayan vatandaşlara Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da eşlik etti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kalandar kutlamasını festivale dönüştürmek istediğini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinde, birçok şehrinde somut olmayan kültür mirasları var. Trabzon'umuzun da böyle bir geçmişi var. Bu kadim geçmişinde kalandar kutlamaları var. Ben rahmetli anneannemden bilirim, annemden bilirim. Özellikle Ocak ayının 13. akşamı annem oğlum bizim yılbaşımız budur derdi. O akşam meyveler, kuruyemişler evde ne varsa komşularda ne varsa onlarla birlikte bir dayanışma sergilenirdi. Özellikle çocukları ki bizler de çocukken yaptık bunu. Torbalara ip bağlardık komşu kapıyı çalıp ip atardık. Büyüklerimiz hep bilir bunu da yeni nesil biliyor mu bilmiyorum. Geçmişimizde var olan dedelerimizin, ninelerimizin, anneannelerimizin bu güzel geleneğini Trabzon olarak yaşatalım istedik. Şehrin eminleri ve yerel yöneticileri olarak bizlere bir sorumluluk düşüyor. Bir dahaki sene bunu bir festivale dönüştürelim. Böyle işte birbirinden renkli kıyafetleriyle çok eğlenceli güzel bir akşamımız olsun. Yurdun farklı bölgelerinden belki dünyanın farklı coğrafyalarından turistler gelsin, fotoğraflar çekilsin, bunu kentin kültür mirası olarak kayıtlara geçelim istiyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Kadim kültürlerin, kadim geleneklerin gelip geçtiği bir şehirdeyiz. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizden önce miladi takvimden önce hem hicri takvim hem de rumi takvim uygulanıyordu. Bu rumi takvim gereğince de bu akşam yani 13 Ocak akşamı Rumi Yılbaşı olarak kutlanırdı. Böyle bir gelenek vardı. Ama şu anda da bu programda da ifade edildiği üzere artık bu iş somut olmayan miraslar arasına girdi. Ama bu gelenek devam ediyor. Şu anda aynı bu zaman diliminde bir taraftan Arsin'de bir taraftan Maçka'da birçok ilçemizde kalandar kutlamaları yapılıyor. Burada güzel bir görüntü var. Güzel bir şenlik var. Trabzon'da bu tür etkinlikler yapmak güzel. Allah nasip ederse bu yaz Büyükşehir Belediyesi olarak da hep beraber Trabzon'umuza yakışır bir horon festivalini yapacağız. Dünyanın en büyük horon halkasını kuracağız inşallah. O da bizim kadim kültürümüz, geleneğimiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tiyatro gösterileri, kalandar çantası hediyesi ve tatlı ikramı yapıldı.