Kalaycı Mustafa Yüksel: 'Bu meslek hiç bitmeyecek' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalaycı Mustafa Yüksel: 'Bu meslek hiç bitmeyecek'

Kalaycı Mustafa Yüksel: \'Bu meslek hiç bitmeyecek\'
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 45 yıldır kalaycılık yapan 60 yaşındaki Mustafa Yüksel, bakırın sağlığa faydalarının anlaşılmasıyla talebin arttığını ve mesleğinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Yüksel, yılların eskittiği bakırları yeniden kullanılabilir hale getirmenin kendisini mutlu ettiğini ve bu işten vazgeçmeyeceğini belirtti.

Samsun'da 45 yıldır kalaycılık yapan 60 yaşındaki Mustafa Yüksel, bakırın sağlığa faydaları nedeniyle talebin arttığını belirterek, "Kalaycılık mesleği hiçbir zaman bitmez" dedi.

Samsun'da çocukluk yıllarında başladığı kalaycılığı 45 yıldır sürdüren 60 yaşındaki Mustafa Yüksel, yıllardır yok olacağı söylenen mesleğe olan talebin yeniden arttığını söyledi. Bakırın temizliği ve kullanım özellikleri nedeniyle tercih edildiğini belirten Yüksel, mesleğini severek yaptığını ve eski bakırları yeniden kullanılabilir hale getirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Bakıra yönelik talep arttı

Bakırın kullanımına yönelik talebin artmasında insanların bakırın özelliklerini yeniden fark etmesinin etkili olduğunu söyleyen Yüksel, "Bakır herhangi bir mikrobu kabul etmez ve içine giren mikrobu da öldürür. Öyle bir özelliği vardır. Bakırda zararlı bakteri anlamında hiçbir şey olmaz. İnsanlar bunu öğrendiklerinden dolayı bakıra şu anda talep fazlalaştı" diye konuştu.

Yılların eskittiği bakırlar yeniden hayat buluyor

Yıllarca kullanılmayan bakırların yeniden işlenmesinin mesleğine olan sevgisini artırdığını söyleyen Yüksel, "Bana öyle bakırlar geliyor ki, yılların yorgunluğu var bu madenin üzerinde. Mesela 30, 40, 50 yıllık kullanılmayan bakırlar geliyor. Ben onun pisliğini görüyorum fakat en sonunda kullanılabilir hale getirmek beni aşırı mutlu ediyor. Onun için bu mesleği çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Bakırın parlaklığı beni kendine çekiyor"

Mustafa Yüksel, "Dünyaya yeniden gelsem, tekrar bu işi yaparım. Çünkü bakırın parlaklığı insanı kendine çekiyor. Çok güzel bir maden" diye konuştu. Kalaycılığı kendisi için zorlayıcı bir iş olarak görmediğini belirten Yüksel, "Bu mesleğin bir zorluğu yok. Keyfi var. Bu mesleği gerçekten seven bir insan kesinlikle keyif alarak yapar. Sabahları işime çok erken gelirim. Geldiğim zaman hemen bakırların başına geçerim. İşimi severek yaptığım gibi hiçbir zaman bıkkınlık duymam" açıklamasında bulundu.

Yüksel: "Bakır kesinlikle zehirlemez"

Bakır zehirlenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yüksel, geçmişte bakır kaplarda uzun süre bekletilen yemeklerin bozulmasının bakır zehirlenmesiyle karıştırıldığını söyleyen Yüksel, "Doktorlara bakır zehirlenmesinden dolayı herhangi bir hastaneye müracaat eden bir hasta oldu mu diye sordum. Şu ana kadar bir tanesi bile bana 'oldu' demedi. Eskiden insanlarımız bilinçsizdi. Üç günlük, dört günlük yemekler ocakta ısıtılıyor, sofraya geliyor, tekrar ısıtılıyordu. Haliyle bu yemek bozuluyor. Sonra 'bakır zehirliyor' dediler" ifadelerini kullandı.

Mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini ancak çocuklarının farklı meslekleri tercih ettiğini söyleyen Yüksel, kendisinin ise kalaycılıktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Mustafa Yüksel, Kültür Sanat, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kalaycı Mustafa Yüksel: 'Bu meslek hiç bitmeyecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kalaycı Mustafa Yüksel: 'Bu meslek hiç bitmeyecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement