Kalaycı Mustafa Yüksel: \'Bu meslek hiç bitmeyecek\'

Samsun'da 45 yıldır kalaycılık yapan 60 yaşındaki Mustafa Yüksel, bakırın sağlığa faydaları nedeniyle talebin arttığını belirterek, "Kalaycılık mesleği hiçbir zaman bitmez" dedi.

Samsun'da çocukluk yıllarında başladığı kalaycılığı 45 yıldır sürdüren 60 yaşındaki Mustafa Yüksel, yıllardır yok olacağı söylenen mesleğe olan talebin yeniden arttığını söyledi. Bakırın temizliği ve kullanım özellikleri nedeniyle tercih edildiğini belirten Yüksel, mesleğini severek yaptığını ve eski bakırları yeniden kullanılabilir hale getirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Bakıra yönelik talep arttı

Bakırın kullanımına yönelik talebin artmasında insanların bakırın özelliklerini yeniden fark etmesinin etkili olduğunu söyleyen Yüksel, "Bakır herhangi bir mikrobu kabul etmez ve içine giren mikrobu da öldürür. Öyle bir özelliği vardır. Bakırda zararlı bakteri anlamında hiçbir şey olmaz. İnsanlar bunu öğrendiklerinden dolayı bakıra şu anda talep fazlalaştı" diye konuştu.

Yılların eskittiği bakırlar yeniden hayat buluyor

Yıllarca kullanılmayan bakırların yeniden işlenmesinin mesleğine olan sevgisini artırdığını söyleyen Yüksel, "Bana öyle bakırlar geliyor ki, yılların yorgunluğu var bu madenin üzerinde. Mesela 30, 40, 50 yıllık kullanılmayan bakırlar geliyor. Ben onun pisliğini görüyorum fakat en sonunda kullanılabilir hale getirmek beni aşırı mutlu ediyor. Onun için bu mesleği çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Bakırın parlaklığı beni kendine çekiyor"

Mustafa Yüksel, "Dünyaya yeniden gelsem, tekrar bu işi yaparım. Çünkü bakırın parlaklığı insanı kendine çekiyor. Çok güzel bir maden" diye konuştu. Kalaycılığı kendisi için zorlayıcı bir iş olarak görmediğini belirten Yüksel, "Bu mesleğin bir zorluğu yok. Keyfi var. Bu mesleği gerçekten seven bir insan kesinlikle keyif alarak yapar. Sabahları işime çok erken gelirim. Geldiğim zaman hemen bakırların başına geçerim. İşimi severek yaptığım gibi hiçbir zaman bıkkınlık duymam" açıklamasında bulundu.

Yüksel: "Bakır kesinlikle zehirlemez"

Bakır zehirlenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yüksel, geçmişte bakır kaplarda uzun süre bekletilen yemeklerin bozulmasının bakır zehirlenmesiyle karıştırıldığını söyleyen Yüksel, "Doktorlara bakır zehirlenmesinden dolayı herhangi bir hastaneye müracaat eden bir hasta oldu mu diye sordum. Şu ana kadar bir tanesi bile bana 'oldu' demedi. Eskiden insanlarımız bilinçsizdi. Üç günlük, dört günlük yemekler ocakta ısıtılıyor, sofraya geliyor, tekrar ısıtılıyordu. Haliyle bu yemek bozuluyor. Sonra 'bakır zehirliyor' dediler" ifadelerini kullandı.

Mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini ancak çocuklarının farklı meslekleri tercih ettiğini söyleyen Yüksel, kendisinin ise kalaycılıktan vazgeçmeyeceğini belirtti.