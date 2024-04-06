Kale Belediye Başkanı Kadın Baklava Ustalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kale Belediye Başkanı Kadın Baklava Ustalarını Ziyaret Etti

Kale Belediye Başkanı Kadın Baklava Ustalarını Ziyaret Etti

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Ramazan Bayramı öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadın baklava ustalarını ziyaret etti. Geleneksel olarak üretilen ev baklavalarına çevre illerden yoğun siparişler alan kadınlar, Hayla'nın destek sözleriyle umutlandı. Hayla, ilçenin bir geleneği olan Kale baklavasının coğrafi işaret tescil çalışması başlatacaklarını ve kadın girişimcilere pazarlama konusunda destek vereceklerini belirtti. Baklava ustası Hacer Akçoban ise Kale baklavasının el açması olması ve kaliteli malzemeler kullanılması nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.

06.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, bayram öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınları ziyaret etti.

Geleneksel olarak üretilen ev baklavalarına çevre illerden sipariş alan Kaleli baklava ustası kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarına göre Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla, ev ve atölyelerinde baklava açan kadınları ziyaret etti.

Hayla, yaptığı açıklamada ilçenin bir geleneği olan baklavası için coğrafi işaret tescil çalışması başlatacaklarını, kadın girişimcilere pazarlama konusunda destek vereceklerini söyledi.

Baklava ustası Hacer Akçoban da Kale baklavasının el açması olması, kaliteli ceviz ve doğal malzemeler kullanılması nedeniyle tercih gördüğünü, bayram öncesi hareketlilik yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kale Belediye Başkanı Kadın Baklava Ustalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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