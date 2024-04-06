Kale Belediye Başkanı Kadın Baklava Ustalarını Ziyaret Etti

Samsun Müzesi'nde 545 milyon yıllık deniz lalesi ve 100 milyon yıllık deniz kestanesi sergileniyor

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 545 milyon yıllık deniz lalesi ile 100 milyon yıllık deniz kestanesi ve deniz salyangozu fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergileniyor. Müzede, Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının kalıntılarının yanı sıra tabiat varlıkları da bulunuyor. Samsun'un fosil açısından zengin bir bölge olduğunu belirten arkeolog Uğur Akyüz, bu fosillerin insan öncesi döneme ait olduğunu ve bölgenin geçmiş canlı hayatını öğrenmek açısından önemli olduğunu ifade etti.